Пять человек скончались от пневмонии в психоневрологическом интернате Биробиджана

Всего же, по некоторым данным, в учреждении заболели гриппом, ОРВИ и пневмонией более 30 человек. СК ведет проверку.

Среди заболевших – не только подопечные психоневрологического интерната, но и два его сотрудника, рассказал информированный источник «Интерфакса». По его словам, из тех, кого поразили вирусные инфекции, 18 человек заболели гриппом и ОРВИ, а еще 13 – пневмонией. Впрочем, источник утверждает, что Роспотребнадзор Еврейской автономной области держит ситуацию под контролем. Смерть же пяти человек от пневмонии уже подтвердили в СК. В ведомстве при этом говорят, что точное число госпитализированных составляет 26 человек.

Между тем, как пишет местная интернет-газета Набат, медики пока не считают, что в биробиджанском интернате пневмония распространяется вирусным путем. Однако они собираются провести медицинские экспертизы, в результате которых должны проясниться точные причины смерти пятерых подопечных интерната.

Сейчас в психоневрологическом интернате Биробиджана введено круглосуточное дежурство врачей.