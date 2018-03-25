Пять человек скончались от пневмонии в психоневрологическом интернате Биробиджана
Всего же, по некоторым данным, в учреждении заболели гриппом, ОРВИ и пневмонией более 30 человек. СК ведет проверку.
Среди заболевших – не только подопечные психоневрологического интерната, но и два его сотрудника, рассказал информированный источник «Интерфакса». По его словам, из тех, кого поразили вирусные инфекции, 18 человек заболели гриппом и ОРВИ, а еще 13 – пневмонией. Впрочем, источник утверждает, что Роспотребнадзор Еврейской автономной области держит ситуацию под контролем. Смерть же пяти человек от пневмонии уже подтвердили в СК. В ведомстве при этом говорят, что точное число госпитализированных составляет 26 человек.
Между тем, как пишет местная интернет-газета Набат, медики пока не считают, что в биробиджанском интернате пневмония распространяется вирусным путем. Однако они собираются провести медицинские экспертизы, в результате которых должны проясниться точные причины смерти пятерых подопечных интерната.
Сейчас в психоневрологическом интернате Биробиджана введено круглосуточное дежурство врачей.
Комментарии5
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tadolg 25 марта 2018 | 12:20
Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем -это как? Своевременно считает трупы?
evgolius7 25 марта 2018 | 12:43
tadolg:
Шендерович:
"Оказалось, что у Роспотребнадзора никаких претензий к качеству воздуха в Волоколамске не имеется.
К боржоми имелись претензии, к норвежской семге имелись и к польским яблокам, а к воздуху, от которого люди попадают в реанимацию – претензий нет"
evgolius7 25 марта 2018 | 12:21
Будни россеюшки....
cattt 25 марта 2018 | 12:27
evgolius7: На войну денег не жалко,
Скажи как ты относишься к детям и старикам и скажу кто ты!
vlabumur 25 марта 2018 | 12:28
Есть сферы, где финансирование за последние пять лет урезали:
ЖКХ, медицина, образование, спорт.
Другими словами, мы стали больше производить танков и тратить на зарплаты чиновников,
а заботиться об обучении и здоровье граждан стали меньше.