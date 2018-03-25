Российский боксер Андрей Сироткин победил канадца Райана Форда в бою за титул WBA Intercontinental
Российский боксер Андрей Сироткин победил канадца Райана Форда в бою за титул WBA Intercontinental. Бой прошел накануне в Краснодаре.
Судьи присудили победу 33-летнему спортсмену единогласно.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiboh 25 марта 2018 | 11:48
А разве Форд боксёр? Он в ММА выступал..Может ещё есть какой-то Райан?
neon999 25 марта 2018 | 11:56
Кроме мордобития - никаких чудес. Даже если бы были какие-нибудь успехи у российской науки с культурой, это журналистам бы так не вставило, чтоб про это писать. Вот бокс - другое дело. Потом еще и в Думу изберут чемпиона, чтобы радовал глаз так же как Валуев.