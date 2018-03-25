Турист из США повредил мозаику в итальянском городе Помпеи ради удачной фотографии
Как сообщает издание The Local, мужчину допросили сотрудники службы безопасности и полиции. Турист назвал свой поступок случайным. Его отпустили, попросив аккуратнее относиться к историческим достопримечательностям. Специалисты-реставраторы вернут мозаике первоначальный вид.
Комментарии9
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sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 11:36
Тупое быдло из пиндосского мордора ,ничего удивительного !
a_111111 25 марта 2018 | 11:55
sisyan_mudachina: а чем оно отличается от мухосранского быдла? Или быдла из Солсбери? Быдло везде одинаковое...
stebinmaku 25 марта 2018 | 11:42
Попробовали бы не отпустить - это были бы последние дни Помпеи..
andre_klimov 25 марта 2018 | 11:42
Вообще-то в Помпеи установлены точные реплики, а не оригиналы. Оригиналы хранятся и выставляются в музее Неаполя. Это так - к сведению.
ivanov356 25 марта 2018 | 11:47
andre_klimov: Вся планета заставлена копиями,а уж Эрмитаж. Наивные туристы думают , что фоткаются с оригиналами.
nemez1 25 марта 2018 | 11:51
andre_klimov: быдло не понимает, что такое реплики.
sg77g 25 марта 2018 | 11:55
nemez1:
Не понимаешь - вежливо спроси. Тебе объяснят...
ivanov356 25 марта 2018 | 11:57
nemez1: В России все понимают, что такое реплики. У плешивого уже с десяток реплик, да и оригинал кажется с ножками.
a_111111 25 марта 2018 | 11:53
Как достают идиоты с фотоаппаратами... В районе нашего офиса просто нашествие таких - сходишь где нибудь с экскалатора на тебя спиной двигает такое чудо ... То какая-то дура со стеклянной елки у офиса упадёт...