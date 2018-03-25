Турист из США повредил мозаику в итальянском городе Помпеи ради удачной фотографии

Как сообщает издание The Local, мужчину допросили сотрудники службы безопасности и полиции. Турист назвал свой поступок случайным. Его отпустили, попросив аккуратнее относиться к историческим достопримечательностям. Специалисты-реставраторы вернут мозаике первоначальный вид.