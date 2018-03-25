Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут из-за акции в поддержку ужесточения оборота оружия
Об этом сообщает издание «Хилл». По его данным, участники одного из митингов рассчитывали встретить Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, который он обычно проезжает по пути в свою резиденцию во Флориде. Однако на этот раз американский лидер поехал другой, более длинной дорогой в обход города.
В акциях за контроль за оружием накануне приняли участие сотни тысяч американцев. При этом Трамп похвалил участников этих мероприятий.
Комментарии3
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sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 11:38
Трамп зассал ,как же он далек от своего народа , без охраны даже в толчек боится сходить !
neon999 25 марта 2018 | 11:41
На ЭМ готовы писать под видом новостей о любой заграничной хрени, лишь бы не трогать
лишний раз запретные российские сюжеты.
bradis 25 марта 2018 | 11:49
Представляю, что было бы, если бы нашего гаранта на его пути поджидала толпа протестующих.