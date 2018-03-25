Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут из-за акции в поддержку ужесточения оборота оружия

Об этом сообщает издание «Хилл». По его данным, участники одного из митингов рассчитывали встретить Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, который он обычно проезжает по пути в свою резиденцию во Флориде. Однако на этот раз американский лидер поехал другой, более длинной дорогой в обход города.

В акциях за контроль за оружием накануне приняли участие сотни тысяч американцев. При этом Трамп похвалил участников этих мероприятий.