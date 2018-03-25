В министерстве иностранных дел России обеспокоены ростом активности в Афганистане движения талибов и ИГИЛ

В министерстве иностранных дел России обеспокоены ростом активности в Афганистане движения талибов и «Исламского государства». Эти организации запрещены в России. В заявлении МИДа говорится о вооруженных нападениях талибов в разных частях государства и наращивании присутствия «Исламского государства» в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. «Вызывают обеспокоенность случаи использования вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского крыла террористической группировки», — добавили в ведомстве.