В министерстве иностранных дел России обеспокоены ростом активности в Афганистане движения талибов и ИГИЛ
В министерстве иностранных дел России обеспокоены ростом активности в Афганистане движения талибов и «Исламского государства». Эти организации запрещены в России. В заявлении МИДа говорится о вооруженных нападениях талибов в разных частях государства и наращивании присутствия «Исламского государства» в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. «Вызывают обеспокоенность случаи использования вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского крыла террористической группировки», — добавили в ведомстве.
Комментарии7
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plank1957 25 марта 2018 | 11:37
А вот центнеры кокса в посольстве Аргентины как-то не шибко заботят МИД. Может потому, что кокаин является частью внешней политики РФ?
sergeev67 25 марта 2018 | 11:49
Путин решил открыть третий фронт?
Ливии и Судану приготовиться.
plank1957 25 марта 2018 | 11:53
sergeev67:
У него денег нет на первые два фронта. Не станет же он свои кровно наворованные в это дело вкладывать.
benin_papa__ 25 марта 2018 | 11:40
Ну всё, сейчас начнутся упрёки в адрес США, плохо потиравших попку за бесславно убравшейся из Афгана победоносной и легендарной Советской Армией...))
archibald_dandy_esquire 25 марта 2018 | 11:50
benin_papa__:
ИГИЛ уничтожен Воздушно-Комическими Силами РФ, сбросившими тысячи тонн на врага и разбомбившими всю пустыню вдребезги. МИДаки РФ не знают об этом?
Далее следует вторичный вход в Афганистан, чтобы там нагадить ещё раз по-крупному? Первого раза не хватило? Или афганская война считается победной? Во второй раз вряд ли талибы дадут свободный проход для драпа Непобедимых.
glotov 25 марта 2018 | 11:41
Американцы не смогли победить ИГИЛ ( или изначально не ставили такой задачи), поэтому решили действовать с ним заодно, дабы остаться в аАфганистане.
neon999 25 марта 2018 | 11:46
Афганистан - тоже важный центр наркопродукции. Министерство кокаиновых дел обеспокоилось.