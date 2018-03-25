Следственный комитет возбудило уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в Петербурге

Расследование идет по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, накануне вечером в квартире одного из домов 5-летнюю девочку и ее 2-летнего брата оставили без присмотра. Родители были на работе. Дети включили кипятильник в розетку и положили его на диван. Произошел пожар. Медики пытались спасти детей. Оба скончались в автомобиле «скорой помощи» от отравления угарным газом.