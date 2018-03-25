В подмосковном Волоколамске началась диспансеризация
В подмосковном Волоколамске, жители которого продолжают жаловаться на резкий запах с мусорного полигона, началась диспансеризация. Об этом горожане сообщают в социальных сетях. Центральная районная больница принимает взрослых жителей, который хотят проверить свое состояние здоровья. О планах провести диспансеризацию, которая должна затронуть и взрослых, и детей ранее сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansh 25 марта 2018 | 11:38
Как так?
В соседней новости: "МЧС: превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано".
Что же получается? Мажут светлый лик вождя...
Дело идёт к тому, что волоколамчан объявят саботажниками, наймитами госдепа, ЦРУ, МИ-6, МОССАД, и начнут привлекать по ст.58 УК Р.С.Ф.С.Р. как минимум, за антисоветскую агитацию и пропаганду...
antimrakobes 25 марта 2018 | 11:44
ansh: либо нас ждёт новое "дело врачей", посмевших поставить пострадавшим детям диагноз отравление.
ansh 25 марта 2018 | 11:49
antimrakobes: Верно. Им надо бы было держать совковою линию - мол, поели что ни будь...
antimrakobes 25 марта 2018 | 11:38
Сдаётся мне, жители этого Волоколамска - все поголовно агенты госдепа. Известно же, что ни один россиянин не терпит чистой "гейропейской" среды, и всячески старается её загадить под своё комфортное, пусть даже и временное, обитание. А этим, ишь ты, свалка не нравится!
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 11:42
Сами засрали ,а теперь визжат !
sinoptik2016 25 марта 2018 | 11:54
sisyan_mudachina: Классно когда у тебя под окном устроили свалку, а когда ты начинаешь возмущаться, то говорят, что это ты сам насрал. Ты идиот или примитивный тролль?
neon999 25 марта 2018 | 11:44
Диспансеризация, на первый взгляд, - не такая страшная мера. Могли ведь и вивисекцию устроить.