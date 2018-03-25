В подмосковном Волоколамске началась диспансеризация

В подмосковном Волоколамске, жители которого продолжают жаловаться на резкий запах с мусорного полигона, началась диспансеризация. Об этом горожане сообщают в социальных сетях. Центральная районная больница принимает взрослых жителей, который хотят проверить свое состояние здоровья. О планах провести диспансеризацию, которая должна затронуть и взрослых, и детей ранее сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.