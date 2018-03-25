Сегодня в Тюмени завершается последний в сезоне этап кубка Мира по биатлону

Первыми масс-старт побегут мужчины. Впервые в сезоне в гонку отобрались сразу шестеро россиян. Шипулин, Логинов, Цветков, Бабиков, Гараничев и Малышко. Однако по настоящему судьбоносным старт станет лишь для Шипулина. Дело в том, что в общем зачете Кубка мира Антон идет третьим. Но Арнд Пайфер из Германии уже настуапет на пятки и сократил отставание от россиянина до 23-х очков. Нуи а победителем общего зачета досрочно стал мартен Фуркад.

В женском Кубке мира все еще более запутанно. За Большой Хрустальный глобус ведут борьбу Кайса Мякарайнен и Анастасия Кузьмина. Пока финская биатлонистка опережает словачку на 6 очков. Так что здесь в масс-старте решится судьба титула.

Обе гонки с масс-старта покажет в прямом эфире канал Матч ТВ.