Владимир Путин стал героем нового эпизода сериала «Симпсоны»
Владимир Путин стал героем нового эпизода сериала «Симпсоны»: по сценарию, российский президент является Дональду Трампу в ночном кошмаре и провозглашает себя госсекретарем США.
Серия, которая называется «История о двух Трампах», начинается с массового ухода сотрудников администрации Белого дома: глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон, например, заявляет, что больше не хочет работать, потому что Трамп, по его словам, даже не знает, где находится Северная Корея. Позже, во сне, американский президент, читая заголовки газет, узнает, что Владимир Путин пришел на место Тиллерсона и провозгласил себя госсекретарем. Трамп долго общается со своим отражением в зеркале, затем читает секретное досье, из которого узнает, что Россия «делает ужасные вещи». Не желая мириться с этим, глава Белого дома звонит Путину, называет его «крошечным лысым фашистом» и просит оставить «великую Америку» в покое.
Дональд Трамп действительно не так давно уволил главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона и назначил на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Тиллерсон в последнее время негативно отзывался о Трампе, и по данным источников NBC, во время одной из встреч, назвал его «недоумком».
Несколько лет назад Тиллерсон, занимая кресло топ-менеджера нефтяной компании ExxonMobil, общался с Владимиром Путиным, российский президент наградил его орденом дружбы.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivanov356 25 марта 2018 | 11:12
А музыкальный ралдугин с гигантским кошельком - какой персонаж пропадает.
evgolius7 25 марта 2018 | 11:12
Бойся Путин Гомера!...
Порубаю как капусту!
mamapckoe_ky 25 марта 2018 | 11:17
... и провозглашает себя госсекретарем США.
а чо не провозглашает Трампа своим помощником?
riots 25 марта 2018 | 11:24
Это мировое признание !
andre_klimov 25 марта 2018 | 11:25
Ну, как говорится, любишь мультики - полезай в кадр...
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 11:26
Вещие сны с четверга на пятницу сбываются ...
severnaj 25 марта 2018 | 11:35
Сподобился, Его Величество! Теперь совсем загордиться.
a_111111 25 марта 2018 | 11:40
Госсекретаря горец (Маклауд по матери) может уволить, а Путина нет:)