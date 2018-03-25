Владимир Путин стал героем нового эпизода сериала «Симпсоны»: по сценарию, российский президент является Дональду Трампу в ночном кошмаре и провозглашает себя госсекретарем США.

Серия, которая называется «История о двух Трампах», начинается с массового ухода сотрудников администрации Белого дома: глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон, например, заявляет, что больше не хочет работать, потому что Трамп, по его словам, даже не знает, где находится Северная Корея. Позже, во сне, американский президент, читая заголовки газет, узнает, что Владимир Путин пришел на место Тиллерсона и провозгласил себя госсекретарем. Трамп долго общается со своим отражением в зеркале, затем читает секретное досье, из которого узнает, что Россия «делает ужасные вещи». Не желая мириться с этим, глава Белого дома звонит Путину, называет его «крошечным лысым фашистом» и просит оставить «великую Америку» в покое.

Дональд Трамп действительно не так давно уволил главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона и назначил на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Тиллерсон в последнее время негативно отзывался о Трампе, и по данным источников NBC, во время одной из встреч, назвал его «недоумком».

Несколько лет назад Тиллерсон, занимая кресло топ-менеджера нефтяной компании ExxonMobil, общался с Владимиром Путиным, российский президент наградил его орденом дружбы.