МЧС: превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано
В МЧС утверждают, что превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано. К 10 утра сегодняшнего дня провели 12 замеров. Угрозы для жителей города нет, сообщает пресс-служба регионального управления министерства.
Сегодня в социальных сетях жители Волоколамска вновь пожаловались на неприятный запах. Активистка Людмила Моргунов в интервью «Эху» сказала, что, по ее данным, произошел новый выброс газа на местном мусорном полигоне «Ядрово».
Комментарии12
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drtomsky 25 марта 2018 | 11:09
Так по их данным и Капотня - Швейцария.
ansh 25 марта 2018 | 11:20
drtomsky: Дело идёт к тому, что волоколамчан объявят саботажниками, наймитами госдепа, ЦРУ, МИ-6, МОССАД, и начнут привлекать по ст.58 УК Р.С.Ф.С.Р. как минимум, за антисоветскую агитацию и пропаганду...
nikitin43 25 марта 2018 | 11:27
ansh: это против выборов путена в 2030 году наймиты работают.
мчс ни разу не сказало что плохо , у них всё щойгу - мойгу , пагоды и верблюды во дворе.
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 11:09
Походу это навальнята специально там пукают...
brandfa 25 марта 2018 | 11:11
dobro_vam_v_dom: походу, это у тебя мозгов нет, раз ты такую фигню тут пишешь.
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 11:15
brandfa: Езжай пукать в Волоколамск. Там сегодня все ваши собрались...
lenin3 25 марта 2018 | 11:12
Ну что, мля,за жители такие неблагодарные:им говорят, что ПДК не превышена, а они, панимашь,ходють,вынюхивають,на здоровье жалуются. Их уже и санаториями затыкают, а они всё не унимаются...
vlabumur 25 марта 2018 | 11:15
В советское время всегда в прессе писали "жертв и разрушений нет."
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:15
ПДК это уже когда с ног валит?
nikchimzwet886 25 марта 2018 | 11:29
ПДК по ГОСТу 1937 года не превышено. Ура, товарищи!
ka_mate 25 марта 2018 | 11:35
Эти вредные горожане дождутся того что им устроят реновацию
и выселят из города ,а свалку не тронут!
Ведь у нас своих не сдают.
Да и вообще это всё Госдеп и Британия гадят.
sm59 25 марта 2018 | 11:47
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. впрочем, как и их.