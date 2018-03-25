МЧС: превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано

В МЧС утверждают, что превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано. К 10 утра сегодняшнего дня провели 12 замеров. Угрозы для жителей города нет, сообщает пресс-служба регионального управления министерства.

Сегодня в социальных сетях жители Волоколамска вновь пожаловались на неприятный запах. Активистка Людмила Моргунов в интервью «Эху» сказала, что, по ее данным, произошел новый выброс газа на местном мусорном полигоне «Ядрово».