Пять человек скончались от пневмонии в психоневрологическом интернате в Биробиджане

Это подтвердили в Следственном комитете. Всего, по данным источников, заболели больше 30 человек. В основном это подопечные инвалиды, а также два сотрудника учреждения. По словам источника, речь идет о случаях гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Ведется эпидемиологическое расследование, передает агентство «Интерфакс».