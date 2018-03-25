Пять человек скончались от пневмонии в психоневрологическом интернате в Биробиджане
Это подтвердили в Следственном комитете. Всего, по данным источников, заболели больше 30 человек. В основном это подопечные инвалиды, а также два сотрудника учреждения. По словам источника, речь идет о случаях гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Ведется эпидемиологическое расследование, передает агентство «Интерфакс».
Комментарии7
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:08
Все, как мухи, выздоравливают... (Н.В.Гоголь)
arye_11 25 марта 2018 | 11:15
kryymsdyk:
За три последних дня в подмосковный пансионат к недееспособной бабушке Яшина наведались журналистские бригады от издания Лайф и от двух государственных ТВ-каналов - НТВ и РЕН ТВ.
Тут 5 смертей и 30 заболевших тоже в пансионате.
Посмотрим на их же внимание к данному случаю геноцида недееспособных людей.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:17
arye_11: Бабушке Яшина шакалы пера хоть бы апельсинчиков привезли.
nikitin43 25 марта 2018 | 11:24
kryymsdyk: доктрина гитлера на уничтожение больных.
drtomsky 25 марта 2018 | 11:16
Не до больных - враг у ворот. Сарматы нужнее.
ugas 25 марта 2018 | 11:26
По Печатникову работают - "не рационально" лечить таких.
anemon 25 марта 2018 | 11:27
Да, уж! Великая держава!