В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его близкая подруга

Британские СМИ утверждают, что женщина боится публичности и пока не стала давать показания полиции.

О подруге Скрипаля написало издание Sunday Telegraph, при этом сведений о ней немного – женщина тоже русская по национальности, не контактирует с полицией и боится последствий публичности. Ее имя не называется. Близкий друг женщины рассказал журналистам, что об отравлении Скрипаля она узнала из новостей. Экс-полковника она охарактеризовала как «своего бывшего». Другой знакомый подруги Скрипаля утверждает, что об их отношениях было известно небольшому количеству людей, а полиция даже не знает о существовании женщины. Есть ли у нее какая-либо информация об отравлении Скрипаля или последних днях перед инцидентом, неизвестно.

Бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены рядом с торговым центром в Солсбери 4 марта. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. В отравлении Лондон обвинил Москву.

Британские власти считают, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия. Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила тем же. Причастность к отравлению в России отрицают.