Z Архив новостей новости
5 13 6 3966
11:00, 25 марта 2018

В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его близкая подруга

Британские СМИ утверждают, что женщина боится публичности и пока не стала давать показания полиции.

О подруге Скрипаля написало издание Sunday Telegraph, при этом сведений о ней немного – женщина тоже русская по национальности, не контактирует с полицией и боится последствий публичности. Ее имя не называется. Близкий друг женщины рассказал журналистам, что об отравлении Скрипаля она узнала из новостей. Экс-полковника она охарактеризовала как «своего бывшего». Другой знакомый подруги Скрипаля утверждает, что об их отношениях было известно небольшому количеству людей, а полиция даже не знает о существовании женщины. Есть ли у нее какая-либо информация об отравлении Скрипаля или последних днях перед инцидентом, неизвестно.

Бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены рядом с торговым центром в Солсбери 4 марта. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. В отравлении Лондон обвинил Москву.

Британские власти считают, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия. Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила тем же. Причастность к отравлению в России отрицают.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 11:07

Ищите женщину...

testmeter 25 марта 2018 | 11:13

dobro_vam_v_dom: Кабаеву?

sunday_refugee 25 марта 2018 | 11:17

testmeter: Володина.

nikitin43 25 марта 2018 | 11:22

sunday_refugee: ;жирика

stebinmaku 25 марта 2018 | 11:14

"Близкий друг женщины рассказал журналистам, что.."
- - - - -
И сколько же у этой "близкой подруги" "близких друзей"?..

olegleon 25 марта 2018 | 11:20

" а полиция даже не знает о существовании женщины"

отличная работа британской полиции в течение трёх недель!

diximania1948 25 марта 2018 | 11:40

olegleon: А вы в полицию докладываете о наличии любовницы?

bozman1944 25 марта 2018 | 11:57

olegleon: Российская полиция тебя бережёт?

glotov 25 марта 2018 | 11:20

Стало доподлинно известно, что английские спецслужбы поят Скрипаля с дочерью сонным зельем, и готовы в ближайшее время умерщвить их обоих, если Мэй даст соответствующее распоряжение. В Лондоне не смогли опровергнуть эти данные.

rktq 25 марта 2018 | 11:23

Вопросы оставшиеся без ответа от "не лживых" Мэй и Бориса!

" -Почему российских эмигрантов убивают только в Великобритании?
- Почему Москве с самого начала не предоставили доступ к подробностям о яде?
-Почему нет никаких фото Сергея Скрипаля и Юлии в больнице?
-Почему британские ученые, одетые в защитные костюмы наподобие космических скафандров, расхаживали по Солсбери в нескольких метрах от совершенно незащищенных британских граждан?"

jblack2 25 марта 2018 | 11:34

rktq: видимо потому, что это сильно смахивает на спектакль...

testmeter 25 марта 2018 | 11:38

rktq: Огласите, пожалуйста, весь список

neon999 25 марта 2018 | 11:51

Хотя эта подруга к делу вряд ли имеет какое-нибудь отношение, но посплетничать журналистам ЭМ хочется. Тема более "интересная", чем писать про всякие события, тем более российские.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6470 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7218 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8967 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Президентские выборы в России. Хроника событий В России закрылись избирательные участки. Появились первые данные экзитполов…

5 263 6 115591 18.03
Kвыборы, политика, фото, видео, общество, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 262 6 7060 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 102 6 7706 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15950 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

+ Вброс на избирательном участке в подмосковных Люберцах Вброс на избирательном участке в подмосковных Люберцах Все бюллетени были аннулированы, а сама урна – опечатана…

5 71 6 20876 18.03
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы, видео, общество, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 370 6 34197 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23487 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 153 6 14542 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 62 6 6180 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 50 6 5136 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9018 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 513 6 56479 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 80 6 8858 20.03

Популярное за неделю

Новости

Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили можно записать в учебники для спецслужб В минувшую пятницу суд Киева арестовал на два месяца Савченко по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти Украины, в том числе и Петра Порошенко…

5 14 6 15771
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 85 6 146074 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 195 6 29447 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 580 6 285860 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Явка провалена Но это значит, что даже после 18 лет правления, почти половина избирателей России за Путина, так или иначе, не проголосовала…

5 255 6 118641 19.03
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, политика, путин, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6817758
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3367607

Сегодня в эфире