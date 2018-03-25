В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его близкая подруга
Британские СМИ утверждают, что женщина боится публичности и пока не стала давать показания полиции.
О подруге Скрипаля написало издание Sunday Telegraph, при этом сведений о ней немного – женщина тоже русская по национальности, не контактирует с полицией и боится последствий публичности. Ее имя не называется. Близкий друг женщины рассказал журналистам, что об отравлении Скрипаля она узнала из новостей. Экс-полковника она охарактеризовала как «своего бывшего». Другой знакомый подруги Скрипаля утверждает, что об их отношениях было известно небольшому количеству людей, а полиция даже не знает о существовании женщины. Есть ли у нее какая-либо информация об отравлении Скрипаля или последних днях перед инцидентом, неизвестно.
Бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены рядом с торговым центром в Солсбери 4 марта. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в СССР. В отравлении Лондон обвинил Москву.
Британские власти считают, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия. Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила тем же. Причастность к отравлению в России отрицают.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 11:07
Ищите женщину...
testmeter 25 марта 2018 | 11:13
dobro_vam_v_dom: Кабаеву?
sunday_refugee 25 марта 2018 | 11:17
testmeter: Володина.
nikitin43 25 марта 2018 | 11:22
sunday_refugee: ;жирика
stebinmaku 25 марта 2018 | 11:14
"Близкий друг женщины рассказал журналистам, что.."
- - - - -
И сколько же у этой "близкой подруги" "близких друзей"?..
olegleon 25 марта 2018 | 11:20
" а полиция даже не знает о существовании женщины"
отличная работа британской полиции в течение трёх недель!
diximania1948 25 марта 2018 | 11:40
olegleon: А вы в полицию докладываете о наличии любовницы?
bozman1944 25 марта 2018 | 11:57
olegleon: Российская полиция тебя бережёт?
glotov 25 марта 2018 | 11:20
Стало доподлинно известно, что английские спецслужбы поят Скрипаля с дочерью сонным зельем, и готовы в ближайшее время умерщвить их обоих, если Мэй даст соответствующее распоряжение. В Лондоне не смогли опровергнуть эти данные.
rktq 25 марта 2018 | 11:23
Вопросы оставшиеся без ответа от "не лживых" Мэй и Бориса!
" -Почему российских эмигрантов убивают только в Великобритании?
- Почему Москве с самого начала не предоставили доступ к подробностям о яде?
-Почему нет никаких фото Сергея Скрипаля и Юлии в больнице?
-Почему британские ученые, одетые в защитные костюмы наподобие космических скафандров, расхаживали по Солсбери в нескольких метрах от совершенно незащищенных британских граждан?"
jblack2 25 марта 2018 | 11:34
rktq: видимо потому, что это сильно смахивает на спектакль...
testmeter 25 марта 2018 | 11:38
rktq: Огласите, пожалуйста, весь список
neon999 25 марта 2018 | 11:51
Хотя эта подруга к делу вряд ли имеет какое-нибудь отношение, но посплетничать журналистам ЭМ хочется. Тема более "интересная", чем писать про всякие события, тем более российские.