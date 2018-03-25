Рамзан Кадыров встретился со своим бывшим советником, объявленным в розыск по обвинению в заказных убийствах

Об этом свидетельствует видеоролик, который выложил сам глава Чеченской республики.

Речь идет о Шаа Турлаеве – бывшем советнике Кадырова и начальнике охраны президента непризнанной республики Ичкерия Аслана Масхадова, пишет «Новая газета». На видео, снятом в высокогорной чеченском селе Беной и опубликованном в соцсети «ВКонтакте», присутствует и бригадный генерал времен Масхадова Магомед Хамбиев. Их Кадыров называет лучшими из лучших.

Турлаев объявлен как в федеральный, так и в международный розыск. Его считают причастным к заказным убийствам депутата Госдумы Руслана Ямадаева и экс-охранника Кадырова Умара Исраилова. Также Турлаев, по данным следствия, мог покушаться на жизнь Исы Ямадаева, считающегося кровным врагом лидера Чечни, и мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпашу Умаханова. При этом, как выяснила «Новая газета», данные о Турлаеве могли быть удалены из базы розыска на официальном сайте МВД.

Как отмечает издание, аналогичная встреча состоялась два года назад.