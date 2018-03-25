Создатели мультсериала «Симпсоны» сделали героем одного из новых эпизодов российского президента Владимира Путина

Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» сделали героем одного из новых эпизодов российского президента Владимира Путина. На это обращает внимание издание «Индепендент». По сюжету, американский лидер Доналд Трамп просыпается в окружении газет, в заголовке одной из которых говорится, что Владимир Путин провозгласил себя госсекретарем США. После этого мультипликационный Трамп звонит российскому коллеге, называет его «крошечным лысым фашистом» и просит оставить «великую страну» в покое.