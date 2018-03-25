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10:30, 25 марта 2018

Создатели мультсериала «Симпсоны» сделали героем одного из новых эпизодов российского президента Владимира Путина

Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» сделали героем одного из новых эпизодов российского президента Владимира Путина. На это обращает внимание издание «Индепендент». По сюжету, американский лидер Доналд Трамп просыпается в окружении газет, в заголовке одной из которых говорится, что Владимир Путин провозгласил себя госсекретарем США. После этого мультипликационный Трамп звонит российскому коллеге, называет его «крошечным лысым фашистом» и просит оставить «великую страну» в покое.

Комментарии

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estamp 25 марта 2018 | 10:37

Владимир Путин провозгласил себя госсекретарем США.
--- Это является следствием и еще одним неопровержимым доказательством российского вмешательства в американские выборы.

pusto1 25 марта 2018 | 10:46

Странно, что не предстал в виде водителя бульдозера давящего свежие продукты.

opiatnovyi63 25 марта 2018 | 10:50

pusto1: 4 От НашегоВсё можно ожидать всяких гадостей и подлостей, но предентовать на должность госсекретаря это уже предел наглости!

mavreh 25 марта 2018 | 10:39

"Крошечный лысый фашист"?..
Как трогательно.. )))

kazlevich1949 25 марта 2018 | 10:40

Сайт ВВС: "Джон Болтон: вашингтонский ястреб, уверенный, что Путин лжет Трампу"...
Википедия: пардон, "Болт" — крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой, как правило, с шестигранной, пардон, головкой под гаечный ключ...
Классификация болтов по форме:
откидные (ГОСТ 3033-78*)
анкерные (ГОСТ 24379.1-2012)
рым-болты (ГОСТ 4751-73*)
Джон болт - он без ГОСТа...
При первой личной встрече Президентов Дональда Трампа и Путина, старый Трамп для красоты напялил на свою лысину свой рыжий шиньон, а Владимир Владимирович подумал, что мы тоже в России не, пардон, старым "пальцем деланы" и... засуну под брюки в трусы для реализма здоровый огурец?! Все за этот "обмен любезностями" промолчали и лишь Джона Болта от отсутствия личного ГОСТа этот "огурец" в штанах Путина задел за фамильный "корень", за живое: "Попытка подорвать американскую конституцию намного хуже, чем обыденная тайная операция. Это по сути дела casus belli, настоящий агрессивный акт, которого Вашингтон никогда не потерпит", - сказал по этому поводу Болт он.

cockeyed 25 марта 2018 | 10:41

Сколько у редакторов ЭМ злобы, показывая свою непорядочность своей мелкопакостностью редакторы ЭМ унижают прежде себя, а не Путина.

opiatnovyi63 25 марта 2018 | 10:53

cockeyed: Из пригожинских падальщиков?

mitja_76 25 марта 2018 | 10:59

cockeyed: Охренеть... С вашей картинкой на аватарке вы еще о "мелкопакостности" рассуждаете???

kara 25 марта 2018 | 10:42

не накаркали бы

i_c_e 25 марта 2018 | 10:43

Так он в Симпсонах уже был. На коне и с голым торсом. Издеваются, заразы, над своим президентом, но «нашего»-то зачем полощут?

pusto1 25 марта 2018 | 10:43

норм, теперь бы ещё и посмотреть

curhatuy6 25 марта 2018 | 10:49

pusto1: Запретят показ за антироссийскую, подрывную агитацию. С оскорблением нацсимвола:)))

bulf 25 марта 2018 | 10:55

Улыбнуло... Не знаю, у американцев будет такая же реакция как у меня?

mitja_76 25 марта 2018 | 10:57

Старый анекдот:
2004-й год. В США считают голоса за Буша и Кэрри (там выходило почти одинаково). Американский ЦИК проконсультировался с Вешняковым (это тогда Чурова так звали) с просьбой помочь в подсчете голосов. В результате в обнаружилось, что лидирует (с большим отрывом) Путин В.В.

Кстати, насколько я помню, Путин в "Симпсонах" уже появлялся - голосовал за Трмапа.

moskovich 25 марта 2018 | 10:58

" Симпсоны" как зеркало исторических событий в эволюции современного общества.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:04

крошечный лысый фашист, хе-хе)))

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