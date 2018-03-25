В Белоруссии сегодня пройдет митинг-концерт, приуроченный к неофициальному празднику под названием День воли
Акция посвящена столетию со дня провозглашения независимости республики, рассказал «Эху» один из организаторов Павел Белавус.
По данным организаторов, ожидается участие не менее 20 тысяч человек.
Комментарии8
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sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 10:38
Опаньки , а от чего бульбазавры независимы !?
kavibius 25 марта 2018 | 11:04
sisyan_mudachina: ну хотя-бы от беспредела ТВОЕЙ любимой воровской власти! И арест кацапо-олигарха Баумгертнера это только подтверждает. Так что как-то так...
Жыве Беларусь!
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:06
kavibius: После того, что Россия творит на Донбассе, прекратились попытки сковырнуть Бульбашенко.
kavibius 25 марта 2018 | 11:29
kryymsdyk: а что это были за "попытки", и где можно про них прочитать? Акции протеста на Дзень Волi по всей Беларуси и до него - можно считать за эти "попытки"?
kavibius 25 марта 2018 | 11:33
kryymsdyk: имею ввиду массовые акции протеста прошлого года.
pnh__ptn 25 марта 2018 | 10:48
Жыве Беларусь!!!
moskovich 25 марта 2018 | 11:01
День неприкрытого лицемерия во всей его красе.
ed10075 25 марта 2018 | 11:14
С праздником всех белорусов!