Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в 3 раза, утверждают в профильном министерстве

Такие данные ведомство приводит агентство ТАСС. Цифры обнародовали перед сегодняшним праздником — Днем работника культуры.

В отчете говорится, что в прошлом году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно, в региональных – около 38 тысяч и в муниципальных — около 25 тысяч.