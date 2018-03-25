Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в 3 раза, утверждают в профильном министерстве
Такие данные ведомство приводит агентство ТАСС. Цифры обнародовали перед сегодняшним праздником — Днем работника культуры.
В отчете говорится, что в прошлом году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно, в региональных – около 38 тысяч и в муниципальных — около 25 тысяч.
Комментарии12
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i_c_e 25 марта 2018 | 10:40
Сомневаюсь. Если сложить зарплату верхушки с тем, что получают «простые труженики», да поделить на общее число, 60 тыс. как-то подозрительно скромно, а 25 и вовсе смех.
sergeev67 25 марта 2018 | 11:09
А зарплата инженера упала раза в полтора. А по покупательной способности как раз втрое выходит.
vasilevich58 25 марта 2018 | 11:42
Это лукавые цифры, как и официальная инфляция!
vladimir1967 25 марта 2018 | 10:42
Это зп Мединского выросла в три раза . Зп артиста областного хора-10-12 тыс руб в месяц уже много лет
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:44
Думаю, недоуменное выражение лица надолго станет отличительной чертой работника культуры!
ochevidno_i_neveroyatno 25 марта 2018 | 10:51
- Алло, это прачечная?
aleksei123m 25 марта 2018 | 10:51
Смешно.
ed10075 25 марта 2018 | 10:53
Безответственный трёп.
horusdavin 25 марта 2018 | 10:55
Жить стали лучше в 3 раза, утверждают в профильном министерстве... А Россияне те которые не из 76% приматов не хотят этому верить, не ну не скоты? Зачем скрепы подрываете? Сказали лучше , значит лучше...
curhatuy6 25 марта 2018 | 10:59
Минкульт претендует на первое место в правительстве, на конкурсе надувания воздушных шариков:)))
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 11:03
Так они и работать стали в 3 раза больше !
Уж так пашут в поту , что наворованное складывать некуда.
Опять же Путина помогли выбрать, такие дифирамбы напели, заслужили трудоголики 3-х кратный рост !
srk2658lu 25 марта 2018 | 11:06
Почему с 2011?
Девальвация путинская когда была?
Рубль грохнули в 2 раза.
Остальное - мелочишка!