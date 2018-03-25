Вещание российских телеканалов «РенТВ» и НТВ могут ограничить в Европе...

Их уличили в распространении пропаганды на европейскую аудиторию, сообщает газета «Телеграф». Каналы используют лицензию, полученную в Великобритании. Как отмечает издание, они используют соединенное королевство в качестве центра для распространения теории заговора о недавнем отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Решение о конкретных мерах пока не принято. Однако звучат призывы предпринять шаги, добавляет газета.