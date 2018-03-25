Вещание российских телеканалов «РенТВ» и НТВ могут ограничить в Европе
Их уличили в распространении пропаганды на европейскую аудиторию, сообщает газета «Телеграф». Каналы используют лицензию, полученную в Великобритании. Как отмечает издание, они используют соединенное королевство в качестве центра для распространения теории заговора о недавнем отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Решение о конкретных мерах пока не принято. Однако звучат призывы предпринять шаги, добавляет газета.
Комментарии76
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ugiazov 25 марта 2018 | 10:35
Дипломатов высылают, а этих пропагандонов закрыть не могут?
kryymsdyk 25 марта 2018 | 10:37
ugiazov: А симонянкин бордель на деньги русских пенсионеров?
shicotus_live 25 марта 2018 | 10:39
Здравствуй, европейская цензура))
Мда. а каклы, как оказалось. то реально флагман западного развития. Вслед за страной 404 Запад стремительно скатывается в нацизм.
patrik04 25 марта 2018 | 10:41
Вещание российских телеканалов «РенТВ» и НТВ могут ограничить в Европе...
Зеркальный ответ, поставит под удар "Эхо Москвы", "Дождь", РБК, "Новую газету", Ведомости?.. Жалко, без русофобских дураков, мне будет скучно.
nikitin43 25 марта 2018 | 10:43
patrik04: заскучал по распятому мальчику ?
haldey 25 марта 2018 | 11:00
nikitin43: Демократический подход к свободе слова, говорите что хотите, но только не это, не это и не это))) А еще лучше, вообще молчите, о чем хотите, это и есть свобода молчания! Она выше всего на свете))) А сколько лет прошло после мальчика в Луганске, и сколько после фото сирийского мальчика))) Тут помню, тут даже знать не хочу))) Правильно... Ай молодца... Венедиктофф специалист по самому надежному промыванию мозгов)))
pnh__ptn 25 марта 2018 | 10:45
patrik04: Значит останешься просто с дураками.
akula777 25 марта 2018 | 11:51
patrik04: Кроме как окончательно запретить свободные средства массовой информации больше ничего не сделать, всё остальное уже запрещено. Кроме интернета ещё, пожалуй. Ты и тебе подобные считают их русофобскими лишь только потому что здесь не нахваливают режим Путина. Но никогда не забывай что Россия - это не Путин.
pnh__ptn 25 марта 2018 | 10:44
shicotus_live: Страну 404 еще ожидают мельдониевые разборки с ВАДА.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 10:49
Европейская свобода слова для тех, кто придерживается европейских норм и ценностей. Нет - так до свидания, вали в Мордор. Европейцы не позволят обратить свои свободы в оружие против самой Европы.
vsveter 25 марта 2018 | 11:06
kryymsdyk: Российская свобода слова для тех, кто придерживается российских норм и ценностей. Нет - так до свидания, вали в Запад. Россия не должна позволят обратить свои свободы в оружие против самой России. Альбац пора собирать чемодан.
......
Согласятся ли с этим "либералы"? Да никогда!
Потому что они лживые лицемеры, не допускающие свободы иных мнений.
Мерзская публика.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:09
vsveter: 11.80 твоя свобода стоит
bratec_kot 25 марта 2018 | 11:02
shicotus_live:
В отличии от России никто ничего там не запретит, а призывать в Англии может кто угодно и к чему угодно - это его личное мнение. И за это, кстати, в "нацистской" )))
Англии за это морды не бьют и в тюрьму не сажают в отличии от "просвещенной " России.....
shicotus_live 25 марта 2018 | 11:10
bratec_kot: В отличии от России никто ничего там не запретит,...
_________________________________
Конечно, конечно. Просто приостановят лицензию на вещание и все)) А так ну чистая свобода слова))
opiatnovyi63 25 марта 2018 | 11:03
shicotus_live: а сами пишете откуда?Разве не из страны,где правит олигархат и один неадекват, готовы уничтожить всё живое на Земле ради своих амбиций ?
shicotus_live 25 марта 2018 | 11:05
opiatnovyi63: Нет, я пишу не из США))
Я пишу из страны. где оппозиционное Эхо финансируется госкомпанией))
hunterhead 25 марта 2018 | 11:13
shicotus_live: "Здравствуй, европейская цензура))"
Зато в России лизание зада властям точно без цензуры, правда shicotus_live...:-D
shicotus_live 25 марта 2018 | 11:16
hunterhead: Блин, еще один лизун)) а еще и академик)) Хер. это ты или твой половой партнер?))
hunterhead 25 марта 2018 | 11:23
shicotus_live: "Блин, еще один лизун)) а еще и академик)) Хер. это ты или твой половой партнер?))"
Сексуально неудовлетворенные путенские портянки льют здесь свои фантазии...:-D Выговорись, shicotus_live, может тебе легче станет...:-D
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:39
ugiazov: Давно пора закрыть эти ЛЖИВЫЕ ,ПРОДАЖНЫЕ телеканалы .
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 10:42
aleksandr39: Методичку потерял служивый? Пиши про оополченцев и всякие образования ,а то 11.80 не получишь за свои высеры !)
good_dobrai 25 марта 2018 | 11:43
Это западному миру удобно обвинять Россию во всём
И эти обвинения льются днём и ночью широким ручьём.
Господа, хотите развязать мировую войну?! Ну-ну!
prorab1 25 марта 2018 | 10:36
О как как на Западе боятся правдивой информации.
olegleon 25 марта 2018 | 10:40
prorab1: конечно боятся, что жители услышат не только британскую провластную версию, но и другие версии. тогда рейтинг Терезы Мэй окончательно рухнет
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:42
olegleon: Други версии это " ихтамнет " и " это не мы " .
olegleon 25 марта 2018 | 10:53
aleksandr39: другие версии, это то, о чём теперь даже ВВС стало сообщать, а три недели не имело право даже заикнуться.
vinibi 25 марта 2018 | 10:54
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
ostapbey 25 марта 2018 | 10:41
prorab1: а я тебя узнал!!!
Ты каждую минуту по свистку дамы в колготках в ладоши радостно хлопаешь.
Все 60минут .А потом и плевки с ведущего соседней студии вытираешь.
Десантника Шеина..
Даже..
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:44
prorab1: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить на Западе .
sborisych 25 марта 2018 | 11:31
aleksandr39:
А тут их, типа, хотят как бЭ ограничить в привычном потреблении галлюциогенов... Безобразие.
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:47
prorab1: На Западе боятся услышать что зять " великого вождя " самый богатый человек на России .
serjo1977 25 марта 2018 | 10:49
prorab1: И не говори! Они, подлецы, одного Самого Правдивого Журналиста вообще повесили по приговору Нюрнбергского трибунала! Уж так боялись его правдивой газеты "Der Stürmer", что просто кушать не могли! И теперь, когда место пострадавших за свою правдивость, объективность и профессионализм журналистов "Der Stürmer" достойно заняли журналисты российского ТВ, подлый Запад вновь дрожит от слов Правды, и строит козни против достойных сынов Юлиуса Штрейхера! Но ничего у подлых не выйдет! Не уронят выроненное Штрейхером знамя Правды и Объективности его верные сыны из Встающейсколенроссии!
alis_kirs 25 марта 2018 | 11:14
serjo1977: ===И не говори! Они, подлецы, одного Самого Правдивого Журналиста вообще повесили по приговору Нюрнбергского трибунала!===
Было такое в истории... Правда, перед этим событием советскому солдату пришлось пройтись до Эльбы. Предлагаете российскому солдату прогуляться до Темзы? Ну чтобы повесить всех западных последователей того "Самого Правдивого Журналиста"!
ostapbey 25 марта 2018 | 11:27
alis_kirs: российскому солдату предлагают не дружить с гитлером.
А русский солдат дружил.
Аж дУже..
Даже.
snips 25 марта 2018 | 11:29
alis_kirs: а ленд- лиз конечно вы в расчет не берете ...
ostapbey 25 марта 2018 | 11:33
snips: ленд лиз?
А ведь стоило ли помощнику Гитлера в бомбардировке Лондона слать продовольственную и иную помощь?
Если только скорлупу от яйц, и то в конце войны.
Даже.
serjo1977 25 марта 2018 | 11:31
alis_kirs: Я предлагаю гражданам России (пары миллионов было бы достаточно) прогуляться до Москвы реки, чтобы призвать к порядку хозяев потерявших берега нтвошек. Если при этом десяток-другой самих нтвошек случайно утонут в Останкинском пруду, то ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от угрызений совести... ;-))
sborisych 25 марта 2018 | 11:34
alis_kirs:
Сапоги-то есть, чтобы прогуляться, мечтатель хре'нов?
lenin3 25 марта 2018 | 11:06
prorab1: ага, до того правдивая, что Ванга в гробу переворачивается...)))
russianfromdonetsk 25 марта 2018 | 11:22
prorab1: О как как на Западе боятся правдивой информации.
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Ну Освальда Мосли тоже посадили в тюрьму просто так. Никаких преступлений он вроде не совершал.
Но реставрация фашизма в Сраной требует экстренных мер.
sborisych 25 марта 2018 | 11:26
prorab1:
Даже не рассмешил своим каламбуром..
kanym 25 марта 2018 | 10:37
Я в РФ их не смотрю, какой дебил в Европе их смотрит?
blindpew_33 25 марта 2018 | 10:54
kanym: +1 слабо представляю себе европейского зрителя, который захочет смотреть это дерьмо. Если только русские эмигранты.
andrey100067 25 марта 2018 | 11:22
kanym: так на рентв , помимо политики, есть научно-популярные познавательные программы о рептилоидах и планете Нибиру
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:37
Допрыгались гейропейцы! Как теперь без сериалов про ментов и бандюганов будут жить? Прям не позавидуешь!
pusto1 25 марта 2018 | 10:40
эти кАналы и в России пора ограничивать, по крайней мере остановить льющийся поток вранья
pnh__ptn 25 марта 2018 | 10:42
Да их бы и в России ограничить неплохо бы. Или совсем отключить.
bakero 25 марта 2018 | 10:45
После репортаже про бабушку Яшина НТВ это заслужило http://www.ntv.ru/video/1574442/
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А ведь когда-то этот канал был символом свободы, а теперь стал "доверенным лицом"
bakero 25 марта 2018 | 10:47
bakero: * после репортажа https://www.youtube.com/watch?v=YxU9psT7eNE
sborisych 25 марта 2018 | 11:46
bakero:
Не "этот канал", не этот. Как и "РенТВ"- тоже совсем не тот, который создала Ирена Лесневская... Это ведь только сохраненные названия- и они- ни о чём. Как и другие суверенные названия- типа- "выборы", "федерация", "суд", "парламент"- нонешние названия имеют отношение к самому изначальному смыслу этих понятий почти что никакое...
ha12raz 25 марта 2018 | 10:50
Везет же людям, никаких усилий и нервов.......а мне приходится переключать, чтобы говно не лилось
vinibi 25 марта 2018 | 10:58
ha12raz: Справедливости ради там есть нормальные передачи и фильмы-но только не новостные и политические ток-шоу!!!
bakero 25 марта 2018 | 11:12
vinibi: Эти как вы говорите "нормальные" передачи существуют лишь для того, чтобы люди потом посмотрели новости или "Время покажет" и потом ведущие казалось бы нейтральных программ почему-то участвуют в политической агитации, например, во время "выборов". Самое неприятное, что к агитации подключают совсем ничего не понимающих людей, например, молодых спортсменов. А как же спорт вне политики? Когда начинает агитировать фигуристка сразу же вспоминается Макс Шмеллинг, которого тоже использовали в политических целях и Джесси Оуэнс, олимпийский чемпион 1936 года. Ни разу не слышал, чтобы американский фигурист или боксер сказал, что я выиграл медаль только благодаря Трампу, Рейгану... Обычно это происходит благодаря родителям, тренерам, тренировкам...
vinibi 25 марта 2018 | 11:18
bakero: Я с этим не спорю с вами- пропаганда при путине приняла ужасающие немыслимые размеры и все для того, чтобы всеми способами сохранить свою и своих друзей-подельников власть и наворованные у народа триллионные капиталы!- но вот почему бы не посмотреть на том же первом пропагандистком канале передачу-что где когда?!
bakero 25 марта 2018 | 11:27
vinibi: Ее же можно посмотреть на youtube
vinibi 25 марта 2018 | 11:31
bakero: Согласен на youtube есть практически все- но мне удобней смотреть по тв- а интернет у меня только для телефона и планшета!
wild82 25 марта 2018 | 11:08
ha12raz: Я боюсь спросить, что у вас за древний телевизор. Если вы не можите просто не включать эти каналы в память телевизора.？！
bakero 25 марта 2018 | 11:16
wild82: Конечно не нужно смотреть. Нужен бойкот этих каналов, но проблема в том, что у только Первый канал и Россия охватывают всю территорию страны, а интернет есть только у 50% населения. Т.е. у части населения информация идет только с пропагандистских каналов - Первый, Россия, Москва24, 360 Подмосковье...
bakero 25 марта 2018 | 11:18
bakero: ТВЦ еще
bakero 25 марта 2018 | 11:21
bakero: Кстати, на youtube есть ролик, где обсуждается эта тема и цензура в СМИ . Называется "Познер и Тина Канделаки о Навальном. Вырезанный кусок"
severnaj 25 марта 2018 | 10:53
Считаю, что давно бы пора это сделать. Все российские СМИ - это выгребная яма. Только вот теперь эти вурдалаки с особым остервенением накинуться на на нас. Я-то не смотрю, за себя не боюсь. А вот у множества людей будут высывать остатки мозга. То что осталось после "выборов" с-царя.
blindpew_33 25 марта 2018 | 10:57
"Их уличили в распространении пропаганды на европейскую аудиторию"
А что, это уже законный повод для ограничения?
Я понимаю, если экстремизм какой-нибудь, или систематическая ложь (хотя и того, и другого на этих помойках хватает), но "распространение пропаганды" - разве есть такая статья?
Или опять журналажа?
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:01
blindpew_33: Журналистика и "пропаганда и агитация" очень разные сферы.
serjo1977 25 марта 2018 | 11:18
blindpew_33: А что, это уже законный повод для ограничения?
===
Ты не поверишь, но История XX века знает пример, когда это стало законным поводом для ПОВЕШЕНЬЯ по приговору суда!
"Можем повторить!" (с).
protiv777 25 марта 2018 | 10:59
Ну так ведь демократия как ни как. Свобода слова.
kukrynx 25 марта 2018 | 11:06
protiv777: Всё верно, свобода Слова, а не бреда
vsveter 25 марта 2018 | 11:01
Демократия по Западному образцу - скрыть правду, исказить факты, не допускать до своих граждан иной взгляд.
Другими причинами объяснить это желание трудно.
Свобода слова - западный фейк, лживый и лицемерный.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 11:10
vsveter: То ли дело в Расеюшке
curhatuy6 25 марта 2018 | 11:01
Европа нарушила свой запрет на купирование хвостов и ушей. Исключение сделано для российских каналов. Из уважения к нашей традиции рубить хвосты:)))
ansata 25 марта 2018 | 11:01
Я их лет десять как на вверенной мне территории ограничил))
bakero 25 марта 2018 | 11:04
Наши каналы в Европе смотреть невозможно, особенно федеральные - очень разительный контраст с европейскими. У "наших" две основные темы - Украина (как будто Россия входит в состав Украины и вести из Киева имеют огромное значение... и это при том, что произошел полный разрыв экономических связей и российские компании и банки понесли там огромные убытки) и вторая тема - криминал (След, Бандитский Петербург, Улицы разбитых фонарей (Петербург и Фонари идут сейчас на Доме кино, дочернем канале Первого). Программы и фильмы работают на то, чтобы у людей полностью деформировалось понятие, что такое хорошо и что такое плохо- чтобы люди, одурманенные пропагандой не могли догадаться кто является истинной причиной их бед, почему в России падают доходы населения и не создаются новые рабочие места, учат людей мыслить как преступников, провоцирую на преступления - были репортажи в новостях, где ведущие и корреспонденты говорили, как преступник организовал взрыв газа. А сколько маньяков и шизофреников все это видят! Поэтому не удивительно, что общество не реагирует на коррупционные и сексуальные скандалы. У людей изменена психика. Понятно почему - Маяковский нынче не в моде и "Что такое хорошо?" сейчас давно не читают. Даже "элита" за исключением единиц прогнулась под власть и участвует в пропагандистском угаре. Вот пример яркий переобувания: сначала критикует нацлидера https://www.youtube.com/watch?v=UH9VdaNjpnY , а потом становится его доверенным лицом.
ostapbey 25 марта 2018 | 11:22
bakero: а бывшие "топтуны" переквалифицировались в "хлопуны"
Рука руку то моет.
Сиди себе и хлопай. Последний ряд 11.80 предпоследний 23.60.
А в первом ряду можно и клеймо на лабутенах Оленьки Скобеевой.
Которые ей муж "достал" по блату в рязанском филиале ф-ки Скороход.
И размер рейтузов рязанской тоже фабрики. Но уже не обувной, а трикотажно-канатной.
Даже.
sborisych 25 марта 2018 | 11:21
Вот ведь гады.. Не нДравится им наше федговноТВ.. А нам вот нДравится. Я вот сЁдни поутре пробегал по кналам в промывателе мозгов, и на России24 с восторгом увидел беспрестанный анонсик с квадратиком в углу экрана. На нём патреты Путина, с обратным отсчётом времени до радостного мгновения начала его явления на канале. 4, де, часа, 3 минуты, и 29; 28; 27 секунд.. Пропадал этот полуживой постер тока во время рекламы- не уважаютЬ... Ждите, жвачные, давно, типа, вы яго не видели, дождитесь и внимайте.. А вот хрен вы от меня этого дождётесь...
len56 25 марта 2018 | 11:30
Я против.
Но когда я вижу,что ученики доктора "Г" делают с российским населением,превращая в тупое стадо при помощи ТВ,то я против свободы слова.
ЗАКРЫВАТЬ ВО ВСЕХ ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ ВСЕ РОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ!
И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!
ГНАТЬ ДЕТЕЙ СИМОНЯН К ЕПЕНЯМ!!!
ostapbey 25 марта 2018 | 11:37
len56: хотелось бы посмотреть фильм ЧАПАЕВ!!
как белые с красными красиво идут!!
Навстречу друг другу!!
И Анка в мини юбке..
Аххххххх
И Охххххх
И штабные карты в руке Чапаева. Нераспечатанные две колоды.
Даже..
a_111111 25 марта 2018 | 11:47
Ну находясь в Эстонии, я мог смотреть только Дождь ( хотя там наших каналов по моему больше чем Эстонских), теперь и его не могу. Смотрю спортивные, музыкальные, познавательные, европейские новостные(эти есть в вариантах с английским и русским- эстонского кстати нет), эстонские ( не понимаю правда)... Наши не могу... достали агрессией и пропогандой, даже Дождь российский пропагандисткой канал...Дома в России ящик не смотрю вообще...