В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина, которая фигурирует в британской прессе как его близкая подруга. По данным «Телеграф», она напугана и боится общаться с полицией.

При этом источникам издания неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествовавших отравлению Скрипаля.