В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина
В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина, которая фигурирует в британской прессе как его близкая подруга. По данным «Телеграф», она напугана и боится общаться с полицией.
При этом источникам издания неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествовавших отравлению Скрипаля.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik04 25 марта 2018 | 10:36
В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина...
Шерше ля фам?
gordy 25 марта 2018 | 10:41
Так какое отношение она имеет к Скрипалю, и что указывает на её причастность к этой истории?
book_publisher 25 марта 2018 | 10:44
Стопудово - очередная бывшая россиянка, завербованная Ми6.
book_publisher 25 марта 2018 | 10:47
Шоу маст гоу он! А то уже стали подзабывать...
Кульминацией будут смерть отравленных и пафосная речь Терезы на похоронах...
kryymsdyk 25 марта 2018 | 10:54
book_publisher: почему не травят мексиканских шпионов например, китайских, японских. Почему как любая омерзительная история - так непременно в центре Россия?
haldey 25 марта 2018 | 10:49
gordy: Правильно, Вы же все знаете, а она, подумаешь, дружила, подумаешь, общалась... Ну сказал он не то, Вы же лучше знаете! Заметьте, она боится общаться с полицией! Еще никакой информации, а Вы уже ей рот заткнули))) Все, кто против ваших хозяев, они лгут, лгут, лгут))) А Вы подскажите своим хозяевам, да валите ее, а мы тут все на Россию спишем... Молодцы... Лизнул хорошо! Хозяин доволен))) А если она подтвердит официальную версию? Тогда что будешь делать, пустоголовый? На воре шапка горит))) Знаете, что все шито белыми нитками, и она никак не может подтвердить то, чего не было))) Смешные вы, хомячки, сами себя сдаете с потрохами)))
kara 25 марта 2018 | 10:37
вот независимая оценка полиции Британии-боится общаться!
olegleon 25 марта 2018 | 10:38
"она напугана и боится общаться с полицией. "
боится, что в полиции ей чай предложат или букет цветов
pusto1 25 марта 2018 | 10:38
а что волноваться, она всю правду поведает
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:41
"Приглашал он меня в ресторан,
Коньяком, правда за мой счёт, угощал.
Обещал Монте-Карло и Варну,
И жениться, представляешь, обещал.
Так вот под этой личиной,
Скрывался, блин, уголовник.
Ну, в жизни, понимаешь,
Не скажешь, какой был мужчина,
Настоящий полковник".
А. Б. Пугачева. "Настоящий полковник".
anemon 25 марта 2018 | 10:45
Cherchez la femme, как ФСБ раньше не додумалась до этой классики? Вот и выход для них из этой истории.
andy116k 25 марта 2018 | 10:58
Кем напугана? МИ-6?
komiccap_nkvd 25 марта 2018 | 11:03
andy116k: конечно. она знает правду. если бы наше ФСБ, то она бы помощи у британского правительства попросила. поэтому боится
vlabumur 25 марта 2018 | 11:06
Ах, как сладки гусиные лапки!
А ты их едал?
Я не едал, но мой дядя видал, как их барин едал.
nata_roo 25 марта 2018 | 11:07
Пустые это заходы - и про «подругу», и про якобы живого Скрипаля. Этим Кремль на испуг не возьмёшь...
vitali_r 25 марта 2018 | 11:10
Новостей больше нет, что ли. Достали с этим Скрипалем. Он кто такой вообще.
colenval 25 марта 2018 | 11:34
Конечно, женщины должны появиться. Одна из них родила Скрипаля, другая - дочь Юлию.. Которая из них боится полиции?