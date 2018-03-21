В Белоруссии 25 марта пройдут мероприятия, приуроченные к неофициальному празднику «День воли»

О подготовке и проведении концерт-митинга, посвященного 100-летию со дня провозглашения независимости Белорусской Республики, рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов Павел Белавус.

«В этом году белорусы празднуют грандиозную дату для нашей страны — 100-летие провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. 100 лет назад 25 марта в Минске впервые было провозглашено, что белорусы как нация имеют право иметь свое отдельное независимое государство со своими законами, со своей культурой», — сказал он.

По его словам, мероприятие пройдет в формате праздника. Власти не разрешили оппозиционерам провести шествия в крупных городах, но согласовали концерт в Минске. При этом в Минске были задержаны активисты, входящие в оргкомитет по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

«Мы со своей стороны, как организаторы осуждаем эти задержания, но мероприятие отменять не будем. Нужно сделать так, чтобы этот день оставался праздником, днем единения белорусов. К сожалению, не все эту дату считают важной, но большая часть населения белорусов-патриотов считают, что этот день очень важен, как дата старта существования современной белорусской государственности», — отметил Белавус.

Митинг-концерт начнется 25 марта с 13.00 (по местному времени). По словам организатора, в мероприятии ожидается участие не менее 20 тысяч человек.