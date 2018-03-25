Россия, по некоторым данным, планирует построить автомобильный мост в Северную Корею
Это позволит перевозить грузы в КНДР напрямую, а не через территорию Китая, как это происходит сейчас.
Проект строительства автомобильной переправы на Дальнем Востоке на уходящей неделе обсуждали представители официальных Москвы и Пхеньяна, — утверждает газета The Washington Post. По ее данным, Россию на встрече представлял министр по вопросам развития Дальнего Востока Александр Галушка, а Северную Корею — вице-премьер Ро Ту Чоль. Издание отмечает: если Россия действительно приступит к возведению моста, — это будет прямым нарушением санкций, введенных в отношении КНДР Советом безопасности ООН. Ограничительные меры связаны, с ядерными испытаниями, которые проводят северокорейские военные. Сейчас Россию и КНДР соединяет лишь железнодорожный мост через реку Туманган. В то время как у Китая и Северной Кореи 23 общих автомобильных пунктов пропуска. Таким образом, большую часть товаров из России приходится переправлять не напрямую, что значительно увеличивает продолжительность транспортировки грузов.
Американские дипломаты ранее сообщали о том, что Россия нарушает резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР. По данным Reuters, Кремль тайно покупает уголь у Северной Кореи, а затем продает его в Японию и Южную Корею.
Комментарии16
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a_111111 25 марта 2018 | 10:10
То есть у нас с ними есть граница, но автодорога никогда не была нужна...А железку при царе построили...
general_123 25 марта 2018 | 10:15
Ждём, когда начнут строить мост из Крыма в КНДР.
Можно на деньги пенсионеров.
ugiazov 25 марта 2018 | 10:11
Бизнес. Ничего личного.
vinibi 25 марта 2018 | 10:13
ugiazov: Это не бизнес- это очередная мелкая путинская гадость поднагадить Америке!!!
shlevet 25 марта 2018 | 10:15
vinibi: да кому нужна ваша америка, а вот вкладывать деньги в инфраструктуру мудрое решение!!!
rihard 25 марта 2018 | 10:16
ugiazov: С Гитлером тоже был бизнес, до 1941 года и ничего личного.
keg 25 марта 2018 | 10:14
дайте угадаю кто будет строить... ну конечно же ротенберг и ко"....
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:15
" Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами".
Гоголь Н.В. "Мертвые души".
bratec_kot 25 марта 2018 | 10:22
odobryam_s:
В отличии от Манилова Вова на подобную туфту денег не жалеет. Видимо хотят. Видно хотят в страну "чучхе" "Буки" переправлять. Голландского "Боинга" маловато будет, надо ещё южнокорейских настрелять.
krysodav2 25 марта 2018 | 10:18
Как он нам необходим именно сегодня,когда нет хороших дорог!))
apels 25 марта 2018 | 10:21
Классика! Затраты спишут на бюджет, а прибыль серых поставок осядут в карманах ближнего круга. Россиянам санкции, Воронежу приготовиться, Ралдугину - новая виолончель.
horusdavin 25 марта 2018 | 10:23
А с Вануату дорога будет?
ed10075 25 марта 2018 | 10:23
Можно угадать с одной попытки, что тендер на строительство моста в упорной борьбе выиграют Ротенберги.
apels 25 марта 2018 | 10:24
А как там с мостом через Лену?
krestianin_067rus Михаил Никитин 25 марта 2018 | 10:27
Мост в недалекое будущее! :)) идеи чучхе дивут и побеждают!
andromeds 25 марта 2018 | 10:27
"могущество России будет прирастать Кореей" (путин).