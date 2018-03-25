Россия, по некоторым данным, планирует построить автомобильный мост в Северную Корею

Это позволит перевозить грузы в КНДР напрямую, а не через территорию Китая, как это происходит сейчас.

Проект строительства автомобильной переправы на Дальнем Востоке на уходящей неделе обсуждали представители официальных Москвы и Пхеньяна, — утверждает газета The Washington Post. По ее данным, Россию на встрече представлял министр по вопросам развития Дальнего Востока Александр Галушка, а Северную Корею — вице-премьер Ро Ту Чоль. Издание отмечает: если Россия действительно приступит к возведению моста, — это будет прямым нарушением санкций, введенных в отношении КНДР Советом безопасности ООН. Ограничительные меры связаны, с ядерными испытаниями, которые проводят северокорейские военные. Сейчас Россию и КНДР соединяет лишь железнодорожный мост через реку Туманган. В то время как у Китая и Северной Кореи 23 общих автомобильных пунктов пропуска. Таким образом, большую часть товаров из России приходится переправлять не напрямую, что значительно увеличивает продолжительность транспортировки грузов.

Американские дипломаты ранее сообщали о том, что Россия нарушает резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР. По данным Reuters, Кремль тайно покупает уголь у Северной Кореи, а затем продает его в Японию и Южную Корею.