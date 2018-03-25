В США прошли акции в поддержку ужесточения оборота оружия

Поводом для шествий и митингов, в которых приняли участие сотни тысяч человек, стало массовое убийство в школе города Паркленд во Флориде.

Акции с требованием к Конгрессу ужесточить контроль за оборотом оружия прошли во всех 50 штатах США. Самое масштабное мероприятие с названием «Марш за нашу жизнь» состоялось в Вашингтоне – в нем приняли участие до 500 тысяч человек, передает ТАСС. Марш в Нью-Йорке собрал больше 150 тысяч. Всего же в разных городах прошли около 800 акций. Кроме того, марши состоялись и за пределами США – в канадских Торонто и Монреале.

В шествиях в американской столице приняли участие в том числе выжившие в ходе нападения на школу во Флориде. 14 февраля 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек в школе города Паркленд. Вышедшие на улицы накануне люди обратились к властям с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия, что эта трагедия больше не повторилась.

После трагедии в Паркленде шквал критики обрушился на президента США Дональда Трампа, который в ходе избирательной кампании выступал за право на хранения оружия. При этом Трамп в своем заявлении похвалил участников вчерашних акций.