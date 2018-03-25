Жители Волоколамска заявляют, что минувшей ночью произошел новый выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово»

При этом в мобильной лаборатории МЧС, направленной в город для мониторинга, уверяют, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена, рассказала «Эху» местная активистка Людмила Моргунова.

Сегодня горожане собираются провести две новые акции протеста в связи с загрязнением воздуха.