Жители Волоколамска заявляют, что минувшей ночью произошел новый выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово»
При этом в мобильной лаборатории МЧС, направленной в город для мониторинга, уверяют, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена, рассказала «Эху» местная активистка Людмила Моргунова.
Сегодня горожане собираются провести две новые акции протеста в связи с загрязнением воздуха.
Комментарии23
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russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 10:09
И что? Все равно утретесь и затухните. Вам детей травят, а вы спускаете. Рабы.
patrik04 25 марта 2018 | 10:11
Сегодня горожане собираются провести две новые акции протеста в связи с загрязнением воздуха...
Как говорили журналисты-расследователи А.Плющев и Т.Фельгенгауэр, напишите на свалке слово "Навальный" и её сегодня же уберут.
evgolius7 25 марта 2018 | 10:13
уверяют, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена
А знаете, как простолюдины в Чернобыле узнали о тринднеце?
Информация по ТВ? Нет..
Информация по радио? Тоже нет..
По отъезду из города партийных работников и членов их семей..
С тем Путиным было плохо.
А вот теперь с этим Путиным станет совсем хорошо.
ihtamnet 25 марта 2018 | 10:14
patrik04: Смешно ))) Да так написать, что бы с космоса было видно ))
patrik04 25 марта 2018 | 10:18
ihtamnet:
Чтобы космическим жидам было видно?
ihtamnet 25 марта 2018 | 10:23
patrik04: И марсианским пиндосам, ага )
naivnyk 25 марта 2018 | 10:17
patrik04: И место для надписи подходящее)
drillerthriller 25 марта 2018 | 10:19
patrik04: Все сиськи Навального покоя не дают? А что это Патрик по новостям о встречах Рамзана с преступниками в розыске не высказался?
naivnyk 25 марта 2018 | 10:10
А что они конкретно хотят на сегодня? За неделю свалку не уничтожишь, перевозить свалку на другое место нереально. Можно закрыть и постепенно рекультивировать, но это вопрос времени. И еще вопрос - куда московское дерьмо возить?
patrik04 25 марта 2018 | 10:16
naivnyk:
Скорее всего появились заказчики, которые надеются что-то урвать из этой ситуации.
naivnyk 25 марта 2018 | 10:19
patrik04: Ежу понятно. Так и с лесом было. Сейчас туда валом горе-политики попрут. А там , кстати, лидер движения уже появился?
patrik04 25 марта 2018 | 10:26
naivnyk:
А Пётр Шкуматов, лидер "Синих ведёрок", выступили с несколькими акциями против мигалок, организовали "общество", пробили себе откуда-то финансирование и теперь живут припеваючи, семьи кормят, тяжести не таскают.
keg 25 марта 2018 | 10:12
это запах от 70% портянок проголосовавших в вашем районе за царя...
shlevet 25 марта 2018 | 10:12
Волоколамцы, будет рядом с вами и далее мусорная свалка, зависит только от вас
kryymsdyk 25 марта 2018 | 10:14
Лет 35 назад у нас в районе городской мясокомбинат 2 раза в месяц сжигал кости или какие-то отходы производства. Вонь стояла страшная, но никто не возмущался. А сейчас нет, мясокомбинаты перешли на безотходное производство.
bekipp 25 марта 2018 | 10:15
Вся вонь в России не со свалок, а от 76% "за"
ugiazov 25 марта 2018 | 10:16
В Японии этот газ собирают и используют для отопления. В России пускают на ветер.
Россия - добрая душа.
kleinmoskovit 25 марта 2018 | 10:20
Надо подождать, пока газу накопится. А то голландцам добываь будет нечего.
epynda 25 марта 2018 | 10:22
Наши либералы, очень интересные люди....
Когда произошло ЧП на мусорном полигоне, пострадали люди, и дети в том числе, сотни людей вышли с протестами, эти самые либералы, удивляются, как это народ, терпит такую власть....
Когда в США, вышли сотни тысяч людей, протестуя против постоянных расстрелов детей в школах, наших либералов это ни чуть не удивляет...
nds 25 марта 2018 | 10:23
Если ввести предельно допустимую норму вредных веществ для каждой свалки свою, то в Волоколамске нет причин для беспокойства, конечно. Или стрелочки у приборов подкрутить, если что. Написать нужные цифры, опять же... Почему ЦИКу можно, а МЧС - нельзя?
a_111111 25 марта 2018 | 10:23
Позитивная новость - несмотря на свалку в Волоколамске ещё есть жители!
nabluda_tel 25 марта 2018 | 10:24
нужно учится духовностью дышать, а не воздухом.
venmud 25 марта 2018 | 10:25
"предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышены"
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Власть беспредельно заботиться о народе - приучает его жить в говне и считать, что мы встали с колен и "можем повторить".