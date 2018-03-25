Фильм киностудии «Марвел» «Черная пантера» стал самой кассовой кинокартиной про супергероев в США

Об этом сообщает журнал «Ролинг стоун». «Черной пантере» удалось собрать в американском прокате 624 миллиона долларов.

Предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям». Эта картина вышла в прокат в 2012 году и собрала на один миллион долларов меньше.