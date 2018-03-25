Фильм киностудии «Марвел» «Черная пантера» стал самой кассовой кинокартиной про супергероев в США
Об этом сообщает журнал «Ролинг стоун». «Черной пантере» удалось собрать в американском прокате 624 миллиона долларов.
Предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям». Эта картина вышла в прокат в 2012 году и собрала на один миллион долларов меньше.
Комментарии5
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midnightblues 25 марта 2018 | 09:37
Ну не дураки ли эти америкосы??
Вместо фильма Движуха наверх про высокодуховную ширинку Случкина
какую-то пантеру смотрят
shlevet 25 марта 2018 | 09:59
midnightblues: У кого нет обычных героев, снимают про супергероев
ura_123 25 марта 2018 | 10:00
Так вот почему пендосы запретили православный "Движение вверх"! И где же эта хвалёная демократия и свобода слова???
Шо они могут супротив наших "Викингов" и паМфиловцев со своими "Пантерами" ))))
sg77g 25 марта 2018 | 10:04
Редкостное говно. КАк и все, что ныне снимается в Халливудии. Последний более менее удачный сериал - "Полеты американских астронавтов на Луну". Да и там киноляпов до хрена..
gardaratat 25 марта 2018 | 10:09
это дороже, чем газпром или еще нет?