Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин сошел с дистанции во время Гран-при Австралии
По предварительным данным, у него возникли проблемы с тормозами.
Таким образом Сироткин досрочно завершил дебютную гонку в «Формуле-1», сообщает «Спорт-Экспресс».
Комментарии3
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gardaratat 25 марта 2018 | 09:59
мельдоний закончился.
sasass 25 марта 2018 | 10:12
Автомобиль -то интересно чей - там и надо искать тормозящие вещества...
hangman19 25 марта 2018 | 10:12
Петров, Квят, Сироткин, откуда берут этих бездарей.