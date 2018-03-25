Часть Якутска осталась без электричества из-за аварийного отключения на ГРЭС
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. В городе, в том числе, не работают многие светофоры, автоинспекторы регулируют движение вручную. Идут восстановительные работы, сообщает агентство «Интерфакс».
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aleksandr39 25 марта 2018 | 10:10
Ополченцы начали процесс образования ЯНР ( Якутская Народная Республика ) .