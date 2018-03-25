Россия, по данным источников, планирует построить мост между территорией Дальнего Востока и КНДР
Об этом сообщает газета «Вашингтон пост». По ее данным, это позволит перевозить грузы напрямую, а не через Китай. По сведениям издания, представители России и Северной Кореи обсуждали перспективу строительства на этой неделе.
Комментарии36
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putin_itogy 25 марта 2018 | 09:35
Братаны диктаторы.
Сплочаются в трудные времена.
shicotus_live 25 марта 2018 | 09:40
Значит проект "Победа" все таки будет реализован? Вот и чудненько. Тем более, за него насмерть боролись западные компании. но выиграла Россия.))
evgolius7 25 марта 2018 | 09:48
Россия, по данным источников, планирует построить мост между территорией Дальнего Востока и КНДР..
У меня нет слов...ах...пуительно!
А может сразу развилку моста в Крым сделать в КНДР?
patrik04 25 марта 2018 | 09:51
Россия, по данным источников, планирует построить мост между территорией Дальнего Востока и КНДР...
А ещё объявите, что в ответ на высылку российских дипломатов, российская сторона инициирует переговоры с Ираном и КНДР, на поставку им термоядерного оружия и средств его доставки. Пусть американцы обосруться от радости.
bozman1944 25 марта 2018 | 10:17
patrik04: Патрик, ты уже пробил дно глупости.
ura_123 25 марта 2018 | 09:55
shicotus_live: Примеры "борьбы западных компаний" в студию!
vikwlad 25 марта 2018 | 10:08
Непонятно для чего там нужен мост, если есть сухопутная граница с КНДР.
Опять распил денег? Ненужный мост уже построили из Владивостока на остров Русский. Теперь будет ещё один идиотский мост.
shicotus_live 25 марта 2018 | 10:09
ura_123: Так это и есть пример))
...Минвостокразвития запустило масштабный проект «Победа» по реконструкции железных дорог в Северной Корее. Объем инвестиций оценивается в 25 млрд долларов, которые КНДР заплатит за модернизацию в течение нескольких лет. Эти деньги она получит от продажи редкоземельных металлов и угля, добывать которые будут российские компании. Этот проект Россия заполучила в жесткой конкурентной борьбе с другими странами...
..Как пояснил «Эксперт Online» по телефону генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов, речь идет о том, что российские компании будут разрабатывать месторождения Северной Кореи, продавать их, а правительство КНДР вырученные средства будет инвестировать в модернизацию железных дорог...
«Принцип простой: утром деньги, вечером стулья. Мы не кредитуем КНДР, просчитали все возможные риски и очень серьезно к ним относимся», - говорит Олег Шишов...
По словам Олега Шишова, Россия выиграла этот проект в жесткой конкуренции с Китаем, Великобританией, Францией, которые тоже давно стремятся добывать здесь редкоземельные металлы. Не исключено, что речь пойдет и об уране,...
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:08
shicotus_live: Любит Россия " строить " мосты ,уж больно хорошо разворовываются в это время деньги .
shicotus_live 25 марта 2018 | 10:12
aleksandr39: А мосты таки строятся? Ну вот и славно. Это самое главное. А насчет разворовывания.. не напомнишь, сколько разворовали на строительстве первой дороги Москва - С. Петербург? а на Панамском канале? А на тоннеле под Ла Маншем?
aleksandr39 25 марта 2018 | 10:26
shicotus_live: УРА !!! В России нужно воровать деньги на госзаказах потому что деньги воровали при строительстве Панамского канала и тоннеля под Ла Маншем .
hunterhead 25 марта 2018 | 10:17
shicotus_live: "Значит проект "Победа" все таки будет реализован?"
Ну да, только у "проекта" пара букв отвалились ...:-D
shicotus_live 25 марта 2018 | 10:25
hunterhead: Петросян, ты?
Держи лайк. заслужил)))
sumars 25 марта 2018 | 09:51
putin_itogy: дебилы бл...
vilingrad 25 марта 2018 | 10:02
putin_itogy: планов громадьё...
Так как досок нет и сарай не может быть починен, переходим сразу ко второму вопросу- построению коммунизма:)
gregor 25 марта 2018 | 09:38
Россия, по данным источников, планирует построить мост между территорией Дальнего Востока и КНДР
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Два менталитета ,два социально близкие . Назло всему Миру .
kypykyky 25 марта 2018 | 09:38
ещё одно корыто придумали. а россияне то потянут?
ura_123 25 марта 2018 | 09:57
kypykyky: А куда они денутся???
Их спросили 18 марта и они свой выбор сделали.
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:00
kypykyky: gregor:
«Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль…»
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:41
А давайте сначала построим через Обь и Лену! Когда станет Корея единой, вот тогда будет о чём поразмышлять.
alo0000 25 марта 2018 | 10:00
nikolaysatin: Сказал же ВВП, что он поддежит сталелитейную промышленность: через Обь и Лену это - "мостовые переходы", а к кореякам это - "и другие подобные объекты".
e_mae 25 марта 2018 | 09:44
Мост между Кремлем и народом в России не будет построен никогда, даже попыток нет и не будет.
alo0000 25 марта 2018 | 10:02
e_mae: Вы это - того! Другое дело - Вам народ не нравится. Ну, это как в Ядрово - не нравится..., езжай в санаторий.
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:03
e_mae: Да уж. Нашему Кощею Бессменному давно пора завести себе советника по связям с реальностью.....
sbk 25 марта 2018 | 09:44
Какие грузы-то понадобилось возить?
odobryam_s 25 марта 2018 | 10:05
sbk:
"Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах".
Гоголь Н.В. "Мертвые души".
jacknichols 25 марта 2018 | 10:06
sbk: друга Ына на бронепоезде.
neon001 25 марта 2018 | 09:49
"мостотрест" от бориса и аркадия (не те, которые писатели) справится с этой задачей.
v1965 25 марта 2018 | 09:57
Так, есть же мост недалеко от станции Хасан через Туманную в обход китайской территории.
glotov 25 марта 2018 | 09:57
Речь о ж\д ветке - дублере существующей дороги, которая сейчас идет вдоль границы с Китаем - то с одной, то с другой стороны. Там мостов через небольшие водоемы понадобится несколько, основные затраты - на наземные части дороги. Инфа про "мост" - фейк.
antimrakobes 25 марта 2018 | 10:00
Что за "грузы" собираются по этому новому "крымскому" мосту две папуасткие страны?
andre_klimov 25 марта 2018 | 10:05
antimrakobes:
Надеются, что Корея обьединится - тогда можно будет не корабли в Пусан гонять, а составами вывозить...
jacknichols 25 марта 2018 | 10:03
Очередная яркая победа десятилетия.
detul 25 марта 2018 | 10:03
Там разве мост смыло ?? Хотя, скорее всего ВП просто раскидывает фейки. Это же так демократично. И, самое главное, в тренде современного наброса "информации" на вентилятор.
sasass 25 марта 2018 | 10:09
Чудаки - надо стоить мосты между Европой и Америкой , в противном случае Россия захлебнется собственными газами собственного производства...)))
mariupol1953 25 марта 2018 | 10:21
Ура!!!! Очередной объект для распила найден.Не скудеет талантами воровская вертикаль.