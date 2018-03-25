Сотни тысяч жителей США по всей стране вышли на митинги за ужесточение контроля над оружием
К акциям присоединились жители Бостона, Хьюстона, Лос-Анджелеса, Чикаго. Самые масштабные митинги состоялись в Вашингтоне и Нью-Йорке. Участники осудили деятельность национальной стрелковой ассоциации, выступили за повышение минимального возраста для приобретения оружия, за запрет винтовок и усиление систем безопасности в учебных заведениях.
Поводом стала очередная атака на школу. В результате вооруженного нападения на учебное заведение во Флориде в прошлом месяце погибли 17 человек.
Комментарии7
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ross1919 25 марта 2018 | 09:34
И чо? Поплачем вместе?
patrik04 25 марта 2018 | 09:47
Сотни тысяч жителей США по всей стране вышли на митинги за ужесточение контроля над оружием...
Бред какой-то, все последние нападения, которые описывались на сайте говнорадио, производились людьми которые приобрели оружие по всем законам и правилам. На мой взгляд, главными виновниками массовых расстрелов в школах, являются журналистские крысы, которые раздувают эти теракты до вселенских масштабов и делают из "шутеров" национальных, даже всемирных мега звёзд, типа как из Эрика Харриса и Дилана Клиболда из "Колумбайна".
tttyyy 25 марта 2018 | 09:36
Для светоча дерьмократии это норма стрелять веером от пуза в школах, кампусах, универсамах....
smith_1984_ 25 марта 2018 | 09:40
думаю давно пора,дикий запад уже давно не дикий,колонизация давно закончилась,надо как то цивилизовать этот важнейший аспект,ведь столько трагедий из за этого регулярно происходит.
melnikov_ivan_85 25 марта 2018 | 09:44
Митинги согласованы?
livery 25 марта 2018 | 09:57
Ограничить продажу стволов а стране где всем рулит ВПК...?!
spitac 25 марта 2018 | 10:06
А митинги-то согласованные или незаконные?