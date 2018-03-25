Сотни тысяч жителей США по всей стране вышли на митинги за ужесточение контроля над оружием...

К акциям присоединились жители Бостона, Хьюстона, Лос-Анджелеса, Чикаго. Самые масштабные митинги состоялись в Вашингтоне и Нью-Йорке. Участники осудили деятельность национальной стрелковой ассоциации, выступили за повышение минимального возраста для приобретения оружия, за запрет винтовок и усиление систем безопасности в учебных заведениях.

Поводом стала очередная атака на школу. В результате вооруженного нападения на учебное заведение во Флориде в прошлом месяце погибли 17 человек.