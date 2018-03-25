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09:30, 25 марта 2018

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово»

Об этом они пишут в соцсетях. Сегодня горожане собираются провести еще две акции против свалки. Первая начнется в полдень перед администрацией Волоколамска, а вторая — в два часа дня около мусорного полигона.

По сообщениям местных жителей, у здания администрации уже дежурит полиция, прибыли сотрудники ОМОНа, подъехал автозак.

Комментарии

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hastings 25 марта 2018 | 09:35

Подождем реакции Президента, он в этом поболее наверное понимает.

evgolius7 25 марта 2018 | 09:38

Предлагаем довести абсурд до конца и разместить к западу от каждого города мощные ветряные установки, которые будут разгонять ветер строго в одном направлении.
А для обеспечения энергией этих монстров построить в каждом городе ещё и по атомной станции.
Чтоб уж наверняка!

patrik04 25 марта 2018 | 09:39

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово»...

Запах смеси говна и жареной рыбы? Я знаю источник этого запаха.

evgolius7 25 марта 2018 | 09:50

patrik04:
Сходи в душ после работы в Ольгино...

vilingrad 25 марта 2018 | 10:05

patrik04: Мост между двумя одиночествами, Россией и Северной Кореей поможет справиться... привыкнуть к внутренним запахам. И еще на Марсе яблочные сады завести... эххх!

nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:48

evgolius7: ага: сверху помойки - чернобыльский саркофаг и высокую трубу! Надо запатентовать, пока путин не додумался.

ugiazov 25 марта 2018 | 10:04

nikolaysatin: Японцы этот газ собирают для отопления. А у нас пускают на ветер.
Россия - добрая душа.

petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:17

ugiazov:
Нашли с кем сравнивать !
С нищепами из Японии, мы же гегемон, самая богатая страна в мире по количеству природных ресурсов на душу населения !
Вот так !

tamplieres 25 марта 2018 | 10:05

Надо затянуть пояса и реже дышать, на дворе не простые времена, страна под санкциями.

vinibi 25 марта 2018 | 09:39

Этих овощей нисколько не жаль-ходили на цирковой фейк под названием выборы в России--- так теперь пусть и получают если не видят в этом политической подоплеки!!!

alo0000 25 марта 2018 | 09:49

hastings: Отправит протест на свалку.

nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:55

hastings: уж что-что, а по вони он спец!

kypykyky 25 марта 2018 | 09:36

в Крым переехайте, он ведь ваш теперь.

nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:51

kypykyky: там с помойками не лучше. Тем более, что они маленькие, но ВЕЗДЕ. Ну и с поправкой на жару.

kypykyky 25 марта 2018 | 09:58

nikolaysatin: это то мало кого колышит. больше интересны мосты поцреотизьма от помойки до помойки

neon001 25 марта 2018 | 09:59

nikolaysatin: высокодуховное общество. при совке, помню, отдыхающие загаживали все, что можно. ну и само собой советская власть со своей стороны еще и ничего не убирала. то есть нормальные туалеты в нормальном количестве и нормального качества (не очко в бетонной плите), урны - всегда было чем-то непостижимым для нашего менталитета. да и скатился он уже практически на прежний совковый уровень.

alo0000 25 марта 2018 | 09:51

kypykyky: А пока они будут в Крыму, голландцы им здесь наладят жизнь. Вернутся, курнут как в Амстердаме, и жизнь покажется прекрасной.

petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:20

alo0000:
Тогда пусть голландцы газопровод строят по доставке этого "газа" на Украину, а то совсем замерзают бедолаги.

shlevet 25 марта 2018 | 09:44

а где наши гринписовцы, почему их не видно, не слышно

nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:58

shlevet: главного гринписовца зовут Ксения Собчак. Она уже с помойкой решила вопрос: теперь источник вони перемещается за ней.

canary 25 марта 2018 | 09:45

дежурит полиция, прибыли сотрудники ОМОНа, подъехал автозак.

это , конечно, лучше, чем Навальный . у них требования "не политические." )) я скажу -так и надо! это быдло хочет только одного :"уберите эту свалку от нас и суньте кому-нибудь еще от нас подальше." Вообще, у нас в стране есть ли нормальные мусороперерабатывающие заводы, кто знает? К тому же, необходимо, раздельный сбор мусора организовывать, а это совсем не для российского менталитета.

kruzalova 25 марта 2018 | 09:49

canary: несколько штук на всю страну. сжигают в лучшем случае. раздельный сбор можно организовать, но если нет перерабатывающих заводов, то смысла нет. увы.

neon001 25 марта 2018 | 10:05

kruzalova: а ведь рашка газом торгует. могли бы уж выделить на сожжение. но нет. этому режиму нужно только делать деньги любыми путями. хотя.. они ведь просто жулики и крадут газ, который им принадлежит только по липовым документам через махинации. но терпилы это терпилы. а значит никто на власть и систему бычить не полезет. и это означает, что подобные инциденты будут лишь увеличиваться.

gregor 25 марта 2018 | 09:55

canary:
А кому надо мусороперерабатывающие заводы? Сечину или детям, Чайки ?
Кому надо чистый воздух в Волоколамске?
Все друзья и родственники Путина , все их жёны ,любовницы ,дети и внуки живут на ненавистном Западе .Там они учатся , лечатся , женятся и получают права на жительство в стране пребывания . Это им надо чистый воздух в Волоколамске? Да они ...... с высокой горки на этот Волоколамск . Тем более раздельный сбор ,это не для Российского .
менталитета . Даже представить не возможно раздельный сбор . Россия и раздельный сбор это антиподы .

gregor 25 марта 2018 | 09:45

Поздно жаловаться , расслабьтесь и получите наслаждение , ещё как минимум 12 лет .

nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:45

Понятно, что сейчас срочненько какими-то ароматизаторами начнут вонь заглушать. Но это то же самое, что потные и немытые подмышки "освежать" французскими дорогими духами.

kruzalova 25 марта 2018 | 09:47

а по данным МЧС всё нормально?

piter_ug 25 марта 2018 | 09:53

//снова жалуются на сильный неприятный запах//

Пусть это будет сюрпризом, но даже законсервированная свалка будет вонять еще очень-очень долго.

sbk 25 марта 2018 | 09:53

Все правильно, начал задыхаться - омоновской дубиной по башке и в автозак!

(комментарий скрыт)

antimrakobes 25 марта 2018 | 09:54

Это натуральный запах чайки.

sergirusso 25 марта 2018 | 09:54

А что может Плешивый? Он только может фокусы с выборами проворачивать. А свалка - вещь реально - конкретная. Уберут в другое место - протесты будут там. ..

curious69_ 25 марта 2018 | 10:02

sergirusso: //Уберут в другое место - протесты будут там. ..//
Предлагаю эксперимент. Перенести свалку в Барвиху.

keg 25 марта 2018 | 10:05

а чего собственно жалуются...? это же запах путинской стабильности.... голосовали ... вот и дышите полной грудью.

v1nc 25 марта 2018 | 10:11

Этот отравляющий запах нужно использовать для изготовления туалетной воды "Вонь гопника" и обеспечивать ею и окурка и всю его ОПГ с их обслугой!..Чтобы вся эта шваль издавала соответствующей ей запах!

petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:14

Куда же без ОМОНа и автозаков ?
Больше двух не собираться , а детишки пусть болеют, главное что Народный Фронт сказал что все отлично, а бабы еще нарожают.

mariupol1953 25 марта 2018 | 10:18

Ой. граждане, успокойтесь,выборы уже прошли, соответственно избиратели и даром никому не нужны. Тем более в "новой" программе "нового" президента про мусор ничего не сказано. Очередь на дошла.А если по делу, неплохо бы часть средств,направляемых в американские ценные бумаги вложить в приобретение современных мусороперерабатывающих технологий,строительство перерабатывающих,не сжигающих,заводов и в организацию раздельного сбора мусора.Тогда значительная часть отходов будет переработана и не будет гнить в мусорных горах по всей стране. Надо требовать от власти принятия мер.

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