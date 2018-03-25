Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово»...

Об этом они пишут в соцсетях. Сегодня горожане собираются провести еще две акции против свалки. Первая начнется в полдень перед администрацией Волоколамска, а вторая — в два часа дня около мусорного полигона.

По сообщениям местных жителей, у здания администрации уже дежурит полиция, прибыли сотрудники ОМОНа, подъехал автозак.