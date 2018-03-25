Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово»
Об этом они пишут в соцсетях. Сегодня горожане собираются провести еще две акции против свалки. Первая начнется в полдень перед администрацией Волоколамска, а вторая — в два часа дня около мусорного полигона.
По сообщениям местных жителей, у здания администрации уже дежурит полиция, прибыли сотрудники ОМОНа, подъехал автозак.
Комментарии36
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hastings 25 марта 2018 | 09:35
Подождем реакции Президента, он в этом поболее наверное понимает.
evgolius7 25 марта 2018 | 09:38
Предлагаем довести абсурд до конца и разместить к западу от каждого города мощные ветряные установки, которые будут разгонять ветер строго в одном направлении.
А для обеспечения энергией этих монстров построить в каждом городе ещё и по атомной станции.
Чтоб уж наверняка!
patrik04 25 марта 2018 | 09:39
Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово»...
Запах смеси говна и жареной рыбы? Я знаю источник этого запаха.
evgolius7 25 марта 2018 | 09:50
patrik04:
Сходи в душ после работы в Ольгино...
vilingrad 25 марта 2018 | 10:05
patrik04: Мост между двумя одиночествами, Россией и Северной Кореей поможет справиться... привыкнуть к внутренним запахам. И еще на Марсе яблочные сады завести... эххх!
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:48
evgolius7: ага: сверху помойки - чернобыльский саркофаг и высокую трубу! Надо запатентовать, пока путин не додумался.
ugiazov 25 марта 2018 | 10:04
nikolaysatin: Японцы этот газ собирают для отопления. А у нас пускают на ветер.
Россия - добрая душа.
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:17
ugiazov:
Нашли с кем сравнивать !
С нищепами из Японии, мы же гегемон, самая богатая страна в мире по количеству природных ресурсов на душу населения !
Вот так !
tamplieres 25 марта 2018 | 10:05
Надо затянуть пояса и реже дышать, на дворе не простые времена, страна под санкциями.
vinibi 25 марта 2018 | 09:39
Этих овощей нисколько не жаль-ходили на цирковой фейк под названием выборы в России--- так теперь пусть и получают если не видят в этом политической подоплеки!!!
alo0000 25 марта 2018 | 09:49
hastings: Отправит протест на свалку.
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:55
hastings: уж что-что, а по вони он спец!
kypykyky 25 марта 2018 | 09:36
в Крым переехайте, он ведь ваш теперь.
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:51
kypykyky: там с помойками не лучше. Тем более, что они маленькие, но ВЕЗДЕ. Ну и с поправкой на жару.
kypykyky 25 марта 2018 | 09:58
nikolaysatin: это то мало кого колышит. больше интересны мосты поцреотизьма от помойки до помойки
neon001 25 марта 2018 | 09:59
nikolaysatin: высокодуховное общество. при совке, помню, отдыхающие загаживали все, что можно. ну и само собой советская власть со своей стороны еще и ничего не убирала. то есть нормальные туалеты в нормальном количестве и нормального качества (не очко в бетонной плите), урны - всегда было чем-то непостижимым для нашего менталитета. да и скатился он уже практически на прежний совковый уровень.
alo0000 25 марта 2018 | 09:51
kypykyky: А пока они будут в Крыму, голландцы им здесь наладят жизнь. Вернутся, курнут как в Амстердаме, и жизнь покажется прекрасной.
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:20
alo0000:
Тогда пусть голландцы газопровод строят по доставке этого "газа" на Украину, а то совсем замерзают бедолаги.
shlevet 25 марта 2018 | 09:44
а где наши гринписовцы, почему их не видно, не слышно
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:58
shlevet: главного гринписовца зовут Ксения Собчак. Она уже с помойкой решила вопрос: теперь источник вони перемещается за ней.
canary 25 марта 2018 | 09:45
дежурит полиция, прибыли сотрудники ОМОНа, подъехал автозак.
это , конечно, лучше, чем Навальный . у них требования "не политические." )) я скажу -так и надо! это быдло хочет только одного :"уберите эту свалку от нас и суньте кому-нибудь еще от нас подальше." Вообще, у нас в стране есть ли нормальные мусороперерабатывающие заводы, кто знает? К тому же, необходимо, раздельный сбор мусора организовывать, а это совсем не для российского менталитета.
kruzalova 25 марта 2018 | 09:49
canary: несколько штук на всю страну. сжигают в лучшем случае. раздельный сбор можно организовать, но если нет перерабатывающих заводов, то смысла нет. увы.
neon001 25 марта 2018 | 10:05
kruzalova: а ведь рашка газом торгует. могли бы уж выделить на сожжение. но нет. этому режиму нужно только делать деньги любыми путями. хотя.. они ведь просто жулики и крадут газ, который им принадлежит только по липовым документам через махинации. но терпилы это терпилы. а значит никто на власть и систему бычить не полезет. и это означает, что подобные инциденты будут лишь увеличиваться.
gregor 25 марта 2018 | 09:55
canary:
А кому надо мусороперерабатывающие заводы? Сечину или детям, Чайки ?
Кому надо чистый воздух в Волоколамске?
Все друзья и родственники Путина , все их жёны ,любовницы ,дети и внуки живут на ненавистном Западе .Там они учатся , лечатся , женятся и получают права на жительство в стране пребывания . Это им надо чистый воздух в Волоколамске? Да они ...... с высокой горки на этот Волоколамск . Тем более раздельный сбор ,это не для Российского .
менталитета . Даже представить не возможно раздельный сбор . Россия и раздельный сбор это антиподы .
gregor 25 марта 2018 | 09:45
Поздно жаловаться , расслабьтесь и получите наслаждение , ещё как минимум 12 лет .
nikolaysatin 25 марта 2018 | 09:45
Понятно, что сейчас срочненько какими-то ароматизаторами начнут вонь заглушать. Но это то же самое, что потные и немытые подмышки "освежать" французскими дорогими духами.
kruzalova 25 марта 2018 | 09:47
а по данным МЧС всё нормально?
piter_ug 25 марта 2018 | 09:53
//снова жалуются на сильный неприятный запах//
Пусть это будет сюрпризом, но даже законсервированная свалка будет вонять еще очень-очень долго.
sbk 25 марта 2018 | 09:53
Все правильно, начал задыхаться - омоновской дубиной по башке и в автозак!
antimrakobes 25 марта 2018 | 09:54
Это натуральный запах чайки.
sergirusso 25 марта 2018 | 09:54
А что может Плешивый? Он только может фокусы с выборами проворачивать. А свалка - вещь реально - конкретная. Уберут в другое место - протесты будут там. ..
curious69_ 25 марта 2018 | 10:02
sergirusso: //Уберут в другое место - протесты будут там. ..//
Предлагаю эксперимент. Перенести свалку в Барвиху.
keg 25 марта 2018 | 10:05
а чего собственно жалуются...? это же запах путинской стабильности.... голосовали ... вот и дышите полной грудью.
v1nc 25 марта 2018 | 10:11
Этот отравляющий запах нужно использовать для изготовления туалетной воды "Вонь гопника" и обеспечивать ею и окурка и всю его ОПГ с их обслугой!..Чтобы вся эта шваль издавала соответствующей ей запах!
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 10:14
Куда же без ОМОНа и автозаков ?
Больше двух не собираться , а детишки пусть болеют, главное что Народный Фронт сказал что все отлично, а бабы еще нарожают.
mariupol1953 25 марта 2018 | 10:18
Ой. граждане, успокойтесь,выборы уже прошли, соответственно избиратели и даром никому не нужны. Тем более в "новой" программе "нового" президента про мусор ничего не сказано. Очередь на дошла.А если по делу, неплохо бы часть средств,направляемых в американские ценные бумаги вложить в приобретение современных мусороперерабатывающих технологий,строительство перерабатывающих,не сжигающих,заводов и в организацию раздельного сбора мусора.Тогда значительная часть отходов будет переработана и не будет гнить в мусорных горах по всей стране. Надо требовать от власти принятия мер.