Сезон Формулы-1 2018 года открывается в Австралии

Первый Гран-при пройдет на трассе в Мельбурне.

Борьба за поул-позицию на квалификации была довольно плотной. Но лучший результат все же оказался у действующего чемпиона — англичанина Льюиса Хэмилтона. Именно он и будет на Гран-при Австралии стартовать первым. Кими Райкконен из Ferrari показал второе время, лишь на сотую опередив коллегу по команде Себастьяна Феттеля. Четвёртая и пятая строчки должны были быть у гонщиков Red Bull. Однако Даниэль Риккардо потеряет три позиции на стартовой решетке из-за штрафа, наложенного за нарушение, допущенное во время второй тренировки. Нет в числе лидеров и второго пилота Mercedes Валттери Боттаса из-за аварии в финале квалификации. Так что на стартовой решетке он лишь 10-й.

Российский пилот «Уильямса» Сироткин сошел в дебютной гонке в «Формуле-1». Причиной досрочного завершения гонки на шестом круге стали проблемы с тормозами, сообщает ТАСС.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в Бахрейне 6-8 апреля.