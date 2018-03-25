День Воли пройдет сегодня в Белоруссии
Жители страны отметят столетие со дня провозглашения независимости БНР. Проведение акции планируется в форме митинг-концерта.
Организаторы мероприятия приложат все усилия, чтобы этот важный для белорусского народа праздник прошел спокойно, а количество задержаний было сведено к минимуму. Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции Павел Белавус.
Средства на проведение праздника собраны полностью с помощью краудфандинга. Вход на мероприятие свободный.
Комментарии4
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perestarok 25 марта 2018 | 09:18
"День Воли пройдет сегодня в Белоруссии
Жители страны отметят столетие со дня провозглашения независимости БНР…"
У белорусов день независимости от российских углеводородов?
cockeyed 25 марта 2018 | 09:25
С каких пор литовец стал белорусом, да и годков ему всего 30, но он помнит, что было 100 лет назад! У него что крыша съехала?
muuroomaa 25 марта 2018 | 09:27
Минимум задержаний в день Воли - это пять!
gregor 25 марта 2018 | 09:29
День Павла Воли пройдет сегодня в Белоруссии