"День Воли пройдет сегодня в Белоруссии

Жители страны отметят столетие со дня провозглашения независимости БНР. Проведение акции планируется в форме митинг-концерта.

Организаторы мероприятия приложат все усилия, чтобы этот важный для белорусского народа праздник прошел спокойно, а количество задержаний было сведено к минимуму. Об этом «Эху» рассказал один из организаторов акции Павел Белавус.

Средства на проведение праздника собраны полностью с помощью краудфандинга. Вход на мероприятие свободный.