В Кишинёве сторонники объединения с Румынией намерены провести сегодня самую массовую за последние годы акцию
Социалисты отказались в ней участвовать.
Устроители шествия намерены собрать около ста тысяч сторонников со всей Молдавии и Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран. Люди пройдут по центру Кишинёва с соответствующими плакатами и лозунгами. Президент Игорь Додон назвал действия устроителей акции частью большого антигосударственного сценария. Его цель подорвать доверие жителей Молдавии к своей стране и отказаться от независимости и суверенитета. А фактически принуждение к согласию с насильственным территориальным присоединением к румынскому государству, заявил молдавский президент. По его словам, в Кишинёв сегодня приедут тысячи сторонников правоэкстремистских группировок и болельщиков футбольных команд из Румынии. Он призвал не проводить манифестаций против сторонников объединения. А силовиков — предотвращать любые провокации.
В Молдавии отмечают столетие со дня объединения двух стран. Власти более ста населенных пунктов приняли декларации о присоединении к Румынии.
Румыния сто лет назад ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишинёве совет края поддержал объединение с соседней страной.
Комментарии13
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kir_pich_101 25 марта 2018 | 09:07
С кем угодно, куда угодно, только бы подальше от Рюского Мира...
Бессмысленного и беспощадного...
cuzmich35 25 марта 2018 | 09:11
kir_pich_101: Молдова из страны-члена ООН хочет стать провинцией Румынии,как Тимишоара!!!!
Ну не идиоты!!!!
Это потому что независимость досталась вам на шару,вы никогда за нее не боролись,как например курды!!!
raffal 25 марта 2018 | 09:19
cuzmich35: что независимость досталась вам на шару...
______________
Не так уж и "на шару". Часть территории Молдовы до сих пор оккупирована Россией.
И, кроме того, Вы решительно не знаете и не понимаете, что Румыния достаточно успешно выбирается из коммунистического "болота". В страну активно инвестируют и она быстро модернизируется.
cuzmich35 25 марта 2018 | 09:45
Тебя в то время только зачинали папа с мамой,поэтому ты не знаешь,что Снегур,как президент вашей страны, подписал соглашение о размещении российских миротворческих войск,где четко указано,что они находятся там до разрешения приднестровского конфликта,причем просьба вывести миротворческие войска должно быть с обеих сторон!
Учи матчасть,холоп,пока твои кишки не намотали ,как на Донбассе или под Гербовцами!!!!
djuga 25 марта 2018 | 09:22
cuzmich35: Молдова из страны-члена ООН хочет стать провинцией Румынии,как Тимишоара!!!!
Ну не идиоты!!!!
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Я не поддерживаю это присоединение, но говорить про членство в ООН на мой взгляд в данном случае не имеет смысла. Молдавскому специалисту нужно место приложения своих умений и навыков за достойную плату, а крестьянину рынок сбыта. А всякие ООН им до фонаря. Поболтать на эту тему, поцокать языком, "глубокомысленно порассуждать" о ЕС и Америке - да, но не более того.
ostapbey 25 марта 2018 | 09:13
Социалисты Молдавии?
Это которые вместе с Россией коммунизм строили?
Даже?
midnightblues 25 марта 2018 | 09:33
ostapbey: К слову,средняя зарплата сельского жителя Румынии больше средней зарплаты реальной жителя крупного российского города.
Помню в 90х,мы проезжали Приднестровье,так там солдатики Лебедя нам под колеса бросались-сигареты выпрашивали,даже румынские цыгане такого не учиняли
midnightblues 25 марта 2018 | 09:29
Удачи вам,ребята!!!
padun 25 марта 2018 | 09:35
Интересно, а у Румынии есть вежливые зелёные человечки?
len56 25 марта 2018 | 09:39
В Европу! И это правильно!
Какой вампир придёт на смену ввп-никто не знает...
velbkeirf1 25 марта 2018 | 09:49
Принцип «нерушимости послевоенных границ в Европе», в пренебрежении которым обвиняют Россию, в реальности давно уже не действует. Примеры объединения Германии, распада СССР, силового расчленения Югославии с участием войск НАТО
Европа категорически отказывается вести разговор об изменении постсоветских границ. Как говорится в известной фразе, если вы так ненавидите Иосифа Сталина, то почему же вы так любите проведенные им границы?
ostapbey 25 марта 2018 | 10:24
velbkeirf1: справедливый упрек в сторону Российской Федерации у теб, милок справедливый..
Вот если бы ты не сбежал с оккупированной РСФСРом Европы, так и были бы границы и ФРГ и ГДР и СФРЮ и ЧССР!!
Так что на зеркало не пеняй.
Да и СССР развалила твоя же Федерация.
В 1990-м году. Народами России поголовно на сьезде народных депутатов..
Дополнительно к кривой роже в зеркале..
Даже
malinskii 25 марта 2018 | 10:03
унионизм не столь популярен в Молдове. На прошлом митинге несколько лет назад собралось 10 тыс. К тому же евросоюз не разрешает объединяться. Молдову предупредили, что через черный ход, т.е. через унирю, в ЕС она не попадет. А жаль. Многие проблемы рассосались бы в миг.