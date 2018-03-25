В Кишинёве сторонники объединения с Румынией намерены провести сегодня самую массовую за последние годы акцию

Социалисты отказались в ней участвовать.

Устроители шествия намерены собрать около ста тысяч сторонников со всей Молдавии и Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран. Люди пройдут по центру Кишинёва с соответствующими плакатами и лозунгами. Президент Игорь Додон назвал действия устроителей акции частью большого антигосударственного сценария. Его цель подорвать доверие жителей Молдавии к своей стране и отказаться от независимости и суверенитета. А фактически принуждение к согласию с насильственным территориальным присоединением к румынскому государству, заявил молдавский президент. По его словам, в Кишинёв сегодня приедут тысячи сторонников правоэкстремистских группировок и болельщиков футбольных команд из Румынии. Он призвал не проводить манифестаций против сторонников объединения. А силовиков — предотвращать любые провокации.

В Молдавии отмечают столетие со дня объединения двух стран. Власти более ста населенных пунктов приняли декларации о присоединении к Румынии.

Румыния сто лет назад ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишинёве совет края поддержал объединение с соседней страной.