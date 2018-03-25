Эмир Катара прибывает с рабочим визитом в Россию

На завтра запланирована его встреча главы арабского государства с Владимиром Путиным.

Переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани пройдут в Кремле, но ожидается встреча двух лидеров только в понедельник. Рабочий визит в Россию эмира Катара проходит практически сразу после завершения его переговоров с украинским лидером Петром Порошенко. Ранее в Киеве заявляли о готовности официальной Дохи поставлять Украине сжиженный газ. В ходе переговоров лидеров двух стран в Москве запланировано обсуждение вопросов наращивания торговли между Россией и Катаром, а также взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах. Что касается международной повестки, то отношения Москвы и Дохи довольно прохладны — Россия ранее заняла нейтральную позицию в катарско-саудовском конфликте, а эмират не в восторге от действий наших военных в Сирии. Тем не менее, именно с привлечением средство одного из фондов этой ближневосточной монархии ранее удалось провести сделку по приватизации пакета акций Роснефти.

Ранее на уровне глав дипломатий двух стран подчеркивалось, что точкой соприкосновения в диалоге между Катаром и Россией может и должна стать совместная борьба с мировым терроризмом.