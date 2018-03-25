"Почти тысяча боевиков вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте

Почти тысяча боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» и членов их семей вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. Их перевезли на 17 автобусах в провинцию Идлиб. Это стало следствием договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с лидерами группировки, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что накануне в результате переговоров из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено еще около 5 тысяч боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей.