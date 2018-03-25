Почти тысяча боевиков вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте
Почти тысяча боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» и членов их семей вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. Их перевезли на 17 автобусах в провинцию Идлиб. Это стало следствием договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с лидерами группировки, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что накануне в результате переговоров из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено еще около 5 тысяч боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей.
Комментарии11
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haldey 25 марта 2018 | 09:11
Там много американских инструкторов, среди выведенных боевиков, и это только ради спасения мирных жителей... Американцы, без стыда и совести, прикрываются женщинами с детьми((( Ну ни чего не долго музыка играла, мы их всех еще достанем!
patrik04 25 марта 2018 | 09:22
Их перевезли на 17 автобусах в провинцию Идлиб...
Надо было Ирак их перевезти, на неподконтрольную для США и их союзников на территорию. Пусть бы с ними американцы воевали.
cockeyed 25 марта 2018 | 09:11
.. к америкашкам террористы направились! Сейчас получат новое цу и начнут убивать мирное население с благословения америкашек!
mjau 25 марта 2018 | 09:15
Когда боевиков выводит Коалиция -плохо, когда Россия -хорошо.
alex_d 25 марта 2018 | 09:30
mjau: бинго! вы наконец-то поняли это!
да, представьте себе. когда россия делает что-то в своих интересах, ДЛЯ РОССИИ это хорошо. а вы за кого переживаете?
detul 25 марта 2018 | 09:17
Туркам везет. Столько бесплатного пушечного мяса для борьбы с курдами получают. Но куда смотрят поддерживающие курдов американцы ??
perestarok 25 марта 2018 | 09:22
detul: "Но куда смотрят поддерживающие курдов американцы ??"
Англосаксы всегда старались, чтобы в любой войне воюющие стороны убивали друг друга как можно больше.
alex_d 25 марта 2018 | 09:33
detul: они не сморят. они верещат, как резаные, и угрожают ударами.
lezhin 25 марта 2018 | 09:20
любую войну можно закончить. Вся разница - в необходимых количествах российских войск.
perestarok 25 марта 2018 | 09:20
"Почти тысяча боевиков вышли по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте
Их перевезли на 17 автобусах в провинцию Идлиб…"
...как особо ценный груз. Какая-то игра в войнушку. Я не представляю себе, как бы так же вывозили немецких оккупантов из сталинградского котла?
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 09:24
А смысл ?
Боевики будут убивать в Идлибе ?
А наши славные ВКС и крылатые ракеты кого бомбить будут ?