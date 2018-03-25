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09:00, 25 марта 2018

В деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его «близкая подруга»

Она тоже русская, утверждает Sunday Telegraph. По данным издания, женщина боится публичности из-за возможных последствий и не контактирует с полицией.

Знакомый пары рассказал, что Скрипаль представился ей как «мультимиллионер из России». Как отмечает Telegraph, неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествующих отравлению Скрипаля. У бывшего разведчика было мало друзей, его жена умерла от рака в 2012 году, а сын умер в июле предположительно от печеночной недостаточности.

Сам Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за произошедшее на Россию. Москва отрицает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Комментарии

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tanber 25 марта 2018 | 09:11

Ну понеслось! Теперь эта подруга расскажет как ее друга отравила Британская полиция чтобы забрать миллиарды! И Россия здесь конечно ни при чем!

patrik04 25 марта 2018 | 09:18

В деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его «близкая подруга»...

Насколько они были близки, типа как Лёня Слуцкий и Катя Котрикадзе или как Марк Розовский и Фатима Абаскулиева?

rico76 25 марта 2018 | 09:24

patrik04: Или как Венедиктов и Леся Рябцева?)

patrik04 25 марта 2018 | 09:31

rico76:

Точно )))

ostapbey 25 марта 2018 | 09:20

tanber: так и в Российской Федерации у руских людей нет своего национально-территориального образования. Нужно выделить им, где нибудь в тундре участок под заселение с образованием..
Собрать их по сталинской методе всех.
И пусть травят, делят расследуют!!
И боярышник пьют!!
Даже.ю

sg77g 25 марта 2018 | 09:40

ostapbey:
а ТЫ ПОПРОБУЙ. мНОГИЕ ПЫТАЛИСЬ. рОССИЯ БОЛЬШАЯ, ХОРОНИТЬ ЕСТЬ ГДЕ..

ostapbey 25 марта 2018 | 09:47

sg77g: процесс начнется с Великобритании и закончится Лугандонии.!
А то разбежались по всем областям АТО как тараканы из военторга.
НавовоРоссии строют и маловоРоссии .
Даже..

gardaratat 25 марта 2018 | 10:11

tanber:
рашку обнесут колючкой также, как твои губки.

kir_pich_101 25 марта 2018 | 09:12

Не надо отвлекаться от истины и трясти грязным бельём.
Сути ничего не меняет: Раша гадит везде и всем, произвол шагает по планете.

ross1919 25 марта 2018 | 09:22

kir_pich_101: Так ты еще портки после Крыма не отстирал?

samakar2 25 марта 2018 | 09:29

ross1919: Всех по себе меряешь?

slesar_ev 25 марта 2018 | 09:22

Скрипаля отравили во время учений, проходивших с 20 февр2018 -
"...Учения продолжались даже после того, как был отравлен Скрипаль. В прессе их пытались представить как отработку защитных мер после коварного нападения России. Хотя сами учения начались за 2 недели до отравления Скрипаля и проводились с такими сценарием как минимум 2 года подряд.

Например 6 марта выходит материал https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2018/march/06/180306-toxic-storm-for-royal-marines-in-major-chemical-exercise о "токсичном шторме" в районе Солсбери.
DSTL предоставлял информацию о сценариях химического и биологического заражения. В учениях принимало участие более 300 военнослужащих и авиация. Учения проводились на равнине Солсбери.

It climaxes with a full-scale exercise involving government and industry scientists and more than 300 military personnel, including the RAF Regiment and the RM Band Service – casualty treatment was a key part of the Salisbury Plain exercise.

Что такое "равнина Солсбери"?

ostapbey 25 марта 2018 | 09:30

Все знают slesar_ev: .... при каких условиях Путин НЕ мог отравить русскую семью Скрипалей.
Ты уже прояви смекалку, и растолкуй непонимающим русский мир людям..
При каких условия Путин МОГ отравить русскую семью Скрипалей.
Даже..

slesar_ev 25 марта 2018 | 09:36

"...Скрипаль был не просто отравлен недалеко от центра химической и биологической войны в Портон Дауне.
Он был отравлен во время ежегодных учений "Токсичный кинжал" отрабатывающих вопросы борьбы с химическим и биологическим заражением, которые проводились при участии британской морской пехоты в районе Солсбери, где в том числе отрабатывались вопросы помощи лицам, подвергшимся химическому заражению.
Учения проводились на одном из крупнейших военных полигонов британской армии и организовывались при помощи ведущих британских экспертов по химической войне, с отработкой задач по ликвидации химической лаборатории, где разрабатывается нервно-паралитический газ, а ведущую роль в учениях играла "наиболее подготовленная для действий в условиях токсичного заражения" британская военная часть.
После отравления Скрипаля, заключение по отравлению практически моментально вынес тот же центр, который помогает проводить учения по борьбе с химическим заражением на территории Британии и готовит войска для действий против химических лабораторий в других странах.

Такое вот "самое мирное месте в мире", где был отравлен Скрипаль."

ostapbey 25 марта 2018 | 09:40

slesar_ev: и чемпионат по футболу. И предстоящие выборы не вплетены в канву твоего оксюморррона..
Даже..

bokarev_aleks 25 марта 2018 | 09:15

Это только начало,ещё много чего неожиданного появиться.След может потянуться и в Россию и куда угодно.Виновность России и конкретно Путина не однозначна.Как бы госпоже Май не пришлось оправдываться.

cockeyed 25 марта 2018 | 09:15

Ну вот очередная жертва кровавого путинского режима определилась. осталось за малым - травануть "старичком-пятачком" и указать виновника мировой общественности!

glotov 25 марта 2018 | 09:23

Доподлинно известно, что Скрипаля с дочерью агличане поят сонным зельем, а в ближайшее время собираются сделать им смертельную инъекцию.

vinibi 25 марта 2018 | 09:35

glotov: Также -100% известно, что пригожинских выродков кормят собачьим засохшим дерьмом и помоями из кремлевской столовки и от этого ничего человеческого в них не остается!!!

glotov 25 марта 2018 | 09:59

vinibi: vinibi: Про пригожинских выродков Вам лучше знать, ибо Вы, судя по всему - один из них.

vinibi 25 марта 2018 | 10:10

glotov: Вы тролль опять передергиваете- нести херню, какую вы здесь постите с методичек--- могут только пригожинские выродки и полностью конченные ублюдки!!!

vianlika 25 марта 2018 | 10:25

vinibi:
Господи! Как Вы (вместе с Елкой Зеленой) не подавитесь дерьмом, которое вы с немыслимой злобой запихнули в Ваш мерзкий пост?
И откуда вы, такие, беретесь?

stalinator 25 марта 2018 | 09:34

Знакомый пары рассказал, что Скрипаль представился ей как «мультимиллионер из России».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дяде под 70 (стоит наверное раз в месяц) а он как пацан брешет о неведомом состоянии перед дамочками чтобы в койку завалить....
Это так в разведке РФ учили что ли? А как же холодная голова и чистые руки?

bratmitka 25 марта 2018 | 09:53

Всем известно, что Скрипаль и дочка, откушав в ресторане, подхватили диарею. И как вовремя то.....теперь бриты в раздумье, добивать поправившихся и концы в воду, либо во всем покаяться и извиниться.

socialism 25 марта 2018 | 09:58

Британские идиоты типа Джонсона и Мэй явно поторопились с обвинениями до окончания расследования и не имея доказательств. Пора в отставку.

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