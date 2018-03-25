В деле бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась его «близкая подруга»...

Она тоже русская, утверждает Sunday Telegraph. По данным издания, женщина боится публичности из-за возможных последствий и не контактирует с полицией.

Знакомый пары рассказал, что Скрипаль представился ей как «мультимиллионер из России». Как отмечает Telegraph, неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествующих отравлению Скрипаля. У бывшего разведчика было мало друзей, его жена умерла от рака в 2012 году, а сын умер в июле предположительно от печеночной недостаточности.

Сам Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за произошедшее на Россию. Москва отрицает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств.