Определился соперник женской сборной России по керлингу в матче за третье место чемпионата мира

Россиянки сыграют с американками. Команда США в полуфинальном матче проиграла канадкам со счетом 7:9.

В финале сборная Канады, которые не потерпели на турнире пока ни одного поражения, сыграет со Швецией. Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.