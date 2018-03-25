Определился соперник женской сборной России по керлингу в матче за третье место чемпионата мира
Россиянки сыграют с американками. Команда США в полуфинальном матче проиграла канадкам со счетом 7:9.
В финале сборная Канады, которые не потерпели на турнире пока ни одного поражения, сыграет со Швецией. Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.
Комментарии1
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ura_123 25 марта 2018 | 08:49
С ума сойти! Такое зрелище..