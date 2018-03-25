Глава Американской киноакадемии Джон Бейли отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Он заверил, что «сообщения СМИ, описывающие многочисленные жалобы на него являются ложными и имеют целью очернить его 50-летнюю карьеру». Полный текст его заявления опубликован изданием Variety.

Бейли добавил, что помогал и поддерживал женщин на протяжении всего своего профессионального пути.

О том, что в отношении Бейли началось расследование по жалобам трех женщин на сексуальные домогательства стало известно 16 марта.