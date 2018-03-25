В Туркменистане стартовали выборы в Меджлис
На 125 мест в парламенте претендуют 284 кандидата, которых выдвинули политические партии и группы граждан. В стране действуют три политические партии — Демократическая, Аграрная и Партия промышленников и предпринимателей. За ходом голосования следят более 4 тысяч национальных наблюдателей, а также 140 — зарубежных, в их числе — миссия наблюдателей СНГ, БДИПЧ, ШОС и Исламской организации сотрудничества. Голосование завершится в 19 часов (17 час мск).
Законодательством Туркменистана порог явки не устанавливается.
Комментарии1
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ha12raz 25 марта 2018 | 08:43
Шо ?
И там выборы ?