В Туркменистане стартовали выборы в Меджлис

На 125 мест в парламенте претендуют 284 кандидата, которых выдвинули политические партии и группы граждан. В стране действуют три политические партии — Демократическая, Аграрная и Партия промышленников и предпринимателей. За ходом голосования следят более 4 тысяч национальных наблюдателей, а также 140 — зарубежных, в их числе — миссия наблюдателей СНГ, БДИПЧ, ШОС и Исламской организации сотрудничества. Голосование завершится в 19 часов (17 час мск).

Законодательством Туркменистана порог явки не устанавливается.