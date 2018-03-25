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08:30, 25 марта 2018

У отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга

Но она слишком напугана, чтобы что-то рассказать. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары. Как сообщается, проживающая в Солсбери женщина также приехала из России. Поводом для начала их отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля. Он сказал ей, что является российским мультимиллионером, отмечает издание. По его данным, полиция даже не знает, что она существует. «Только очень немногим известно об этих отношениях», — рассказал газете друг пары.

Комментарии

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mixaeless 25 марта 2018 | 08:35

А ты, парень, плут однако..

odobryam_s 25 марта 2018 | 08:36

mixaeless: "И под этой личиной
Скрывался, блин, уголовник!
Ну в жизни не подумаешь, какой был мужчина!
Ну настоящий полковник"!

astet 25 марта 2018 | 08:44

odobryam_s: Вы это о Путине? ;)))

patrik04 25 марта 2018 | 08:49

Он сказал ей, что является российским мультимиллионером, отмечает издание...

Нет ничего тупее и бессмысленнее, чем прикидываться миллионером - "А ты наешь, что я очень, очень богат? У тебя нету на пиво, а то я бумажник дома забыл? Ты будешь бургер доедать?"

antiboh 25 марта 2018 | 08:53

а ещё он тайно посещал синагогу..

astet 25 марта 2018 | 08:53

odobryam_s: Вы (дуэтом с Пугачёвой) это о Путине?

sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 08:36

Хорошо что она писю у скрипаля не успела понюхать , а то ща бы лежала рядом ,ожидая очереди к апостолу Петру !)

arye_11 25 марта 2018 | 08:46

sisyan_mudachina:
Уважаемый Мудачина.
Вот скажи, просто интереса ради. Неужели твое начальство в самом деле считает, что то, что ты пишешь, этот визг перепуганного от собственной смелости ребенка, поток несуразных "мыслей" взрослеющего восьмикласника-прыщеносца и есть настоящая контр-пропаганда режима.
Если короче - за что тебе деньги плотЮт и кто проверяет твою деятельность?
Или по знакомству взяли?
Ай-яй-яй... Неужели коррупция проникла и на Савушкино?

orlov_a_v 25 марта 2018 | 08:51

arye_11: а ты че чужим начальством интересуешься? Ты про свое расскажи.)))

andre_klimov 25 марта 2018 | 08:43

О, "желток" полез. Всякие "диспетчеры Карлосы" сейчас полезут, как грибы после дождя...

cockeyed 25 марта 2018 | 08:46

А кого она интересно опасается, часом не кровавого Пу? У которого руки длинные и достанут её даже в преисподней! Бойтесь мелкобриты, скоро хана вам, кровавый Пу выпустит вам кишки, а кому не выпустит то того накормит полонием!

shlevet 25 марта 2018 | 08:49

Конечно она напугана, МИ5 использует НКВДшные методы запугивания

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