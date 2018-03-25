У отравленного в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга

Но она слишком напугана, чтобы что-то рассказать. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары. Как сообщается, проживающая в Солсбери женщина также приехала из России. Поводом для начала их отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля. Он сказал ей, что является российским мультимиллионером, отмечает издание. По его данным, полиция даже не знает, что она существует. «Только очень немногим известно об этих отношениях», — рассказал газете друг пары.