В Латвии сегодня отмечают День памяти жертв коммунизма
По всей стране пройдут мемориальные церемонии, концерты и киносеансы.
Сотни человек в Риге планируют принять участие в шествии от Музея оккупации к памятнику Свободы. Здесь пройдет торжественная смена караула и возложение цветов. В самом музее откроется фотовыставка, посвященная жертвам коммунистического строя. Память погибших почтят и на железнодорожных станциях, откуда в сороковых годах прошлого века в Сибирь на спецпоселение выезжали латышские семьи.
По некоторым подсчетам, в период с 1941 по 1951 из страны могло было депортировано более 60 тысяч человек. Сейчас в Латвии насчитывается несколько сотен памятных мест, посвященных депортированным, и реальных мест захоронений жертв репрессий.
Всего в Латвии четыре официально отмечаемых дня памяти жертв коммунизма и нацизма.
Комментарии8
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yevilinho 25 марта 2018 | 08:10
День памяти жертв коммунизма должен отмечаться и в России и во многих других странах тоже. Молодцы латвийцы!
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 08:11
yevilinho: Лабусы не люди,хотя хохлы ваще ублюдки, по этому смерть этих тварей для меня праздник ! Обязательно пойду куплю себе вискаря и тоже отмечу этот праздник ! Мир становится чище!
gregor 25 марта 2018 | 08:18
sisyan_mudachina:
Вот -вот , лабусы не люди , хохлы твари , весь мир дерьмо ,один ты белый и пушистый .
Поэтому -то и нету в России ни дорог ,ни друзей .
Невежества полный двор , вертухаи , титушки , казаки ряженные ,хунвейбины ,нашисты , кадилы ...... полный набор скреп , от которых тошнит , отсутствие чувства собственного достоинств ...., и всё это невежество называет каким -то титульным миром ., ну и мир ,однако . Полное ничтожество .
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 08:25
gregor: Твое мнение - гавно и мне плевать на тебя!)))
kolovrat_ 25 марта 2018 | 08:53
"Сотни человек в Риге" - в Риге всего населения сотни, оказывается еще и все фашисты
yevilinho 25 марта 2018 | 08:18
yevilinho:
Пардон, латыши, конечно, а не латвийцы.)))
velbkeirf1 25 марта 2018 | 08:26
yevilinho: судя по тебе нужен также праздник жертвам не удавшихся абортов
yevilinho 25 марта 2018 | 08:44
velbkeirf1:
У Ильфа и Петрова эта-же самая фраза звучит гениально. А у вас... "не удавшаяся".