В Волоколамском районе создается общественный штаб по решению проблемы полигона «Ядрово»
С инициативной группой встретился исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Он пообещал, что ситуация на полигоне будет улучшаться, и создание общественного штаба сильно ускорит процесс.
Также Андрей Вихарев дал горожанам номер своего мобильного телефона, чтобы люди могли в любой момент обращаться к нему напрямую.
Комментарии7
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greeg1 25 марта 2018 | 08:15
Дорогие Волоколамцы.
Продолжая чудесную мысль госпожи Латыниной хочу сказать вам. Раз помойка убивает вас и ваших детей, нельзя ли сделать так, что бы сынок Чайки сам платил вам денежки за эксплуатацию этой помойки? Так сказать на внутренние нужды.
astet 25 марта 2018 | 08:27
greeg1: волоколамцы,
зачем вам общественный штаб?
Вы что,
не доверяете "управлению в ручном режиме"
избранным вами президентом Путиным,
этим могучим стариком и отцом русской демократии???
greeg1 25 марта 2018 | 08:40
astet: К сожалению, как показала практика, отец русской демократии не может руководить помойками в ручном режиме. На это дело у него понтов не хватает.
shlevet 25 марта 2018 | 08:31
Можно до лета, пока её не дегазируют, переместить на Рублевку
sasass 25 марта 2018 | 08:31
Без народа у них ничего не получается...
nns33 25 марта 2018 | 08:51
sasass: На этот общественный штаб всегда можно переложить ответственность.Надо не штабы создавать,а заводы по сортировке и переработке отходов строить.Мне просто интересно,что может сделать этот штаб без денег и полномочий.
mariupol1953 25 марта 2018 | 08:47
А почему только в Волоколамске? Эта проблема всероссийская.Пора уже направлять средства не в американские облигации,а разрабатывать или покупать передовые технологии по переработке мусора, строить мусороперерабатывающие, а не сжигающие, заводы.Почему,до сих пор не организуется раздельный сбор мусора?Что мешает? А ведь это первый шаг к организации массовой утилизации огромных , нынче не перерабатываемых объёмов,гниющих в горах мусора по всей стране.Бить тревогу надо повсеместно...хотя выборы уже прошли и это врядли беспокоит власти.