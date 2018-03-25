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08:02, 25 марта 2018

РФ продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но Путин не позволить злоупотреблять добротой

Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.

Комментарии

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odobryam_s 25 марта 2018 | 08:07

Грузия, Украина, Сирия.... Гробы, гробы, гробы .... Доброта так и прет....

t_s 25 марта 2018 | 08:09

odobryam_s: было ж написано - кровью захлебнётесь от нашего миролюбия - такое у них понятия доброты

igorrrpadlowitchs 25 марта 2018 | 08:13

t_s: от избытка доброты готов всех задушить!

haldey 25 марта 2018 | 08:28

igorrrpadlowitchs: Болгарию спасли от османского рабства, а они? Грузию от физического уничтожения, а они? Польшу от фашистской Германии, а они? Лафа кончилась... Теперь мы будем помнить уроки... В Приштину батальон нашего десанта вошел первым, но сербское правительство отказалось от помощи, получите раскол своей страны, организованный англосаксами, братушки... А англосаксы еще за все заплатят! Пора эту Британию на части разделить))) НО сами, сами)))

mavreh 25 марта 2018 | 08:35

haldey: какая связь между теми, кто турок громил 200 лет назад и вами?
Те люди служили Царю, верили в Бога и шли в бой за Отечество.
А у вас нет ни того, ни другого, ни третьего.

haldey 25 марта 2018 | 08:43

mavreh: Это у вас нет ничего святого! Вы предали память предков! Даже недавно погибших в ВОВ и то предаете в угоду Западу... Вы продали Родину за печеньки и резаную бумагу! А мы вернем славу России! Мы заставим нечестивцев восстановить каждый памятник нашим дедам! А вы их в жжж целуете(((

sergeev67 25 марта 2018 | 08:55

haldey: Мы заставим нечестивцев восстановить каждый памятник нашим дедам!

Восстановить бы сначала в России. Судя по тому, что творится внутри страны - Путин первый плевать хотел на эту самую память предков.
Теперь это так... лозунг. Очередной повод кому-то кучу навалить под дверью.

sergeev67 25 марта 2018 | 08:53

Насколько я понимаю, злоупотребляют добротой России: Белоруссия, Армения, Азербайджан, Венесуэлла, Вьетнам и т.п.
Деньги в долг выклянчивают, берут с большим удовольствием. И не возвращают.
Только недавно Путин простил очередной долг Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии.

igorrrpadlowitchs 25 марта 2018 | 08:11

odobryam_s: доброта так и прёт из него!

vikwlad 25 марта 2018 | 08:22

igorrrpadlowitchs: "доброта так и прёт из него!"
Да. Он уже предупредил: «Зачем нам такой мир, если там не будет ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶ России?»

alex_d 25 марта 2018 | 08:27

odobryam_s: "Грузия, Украина, Сирия.... Гробы, гробы, гробы .... "
====
это и всё, в чем вы смогли натужно обвинить? 3 случая за 10 лет?
да ЛБАЯ европейская страна имеет список войн и вторжений больше. даже какая-нибудь занюханная латвия посылает солдат бомбить и убивать и в ирак. и в афган. а уж италия или франция где только не отметились - и в ливии, и в судане, и йемене, и в мали...

velbkeirf1 25 марта 2018 | 08:29

odobryam_s: дедуля старческий маразм не есть оправдание собственной глупости

mystifying 25 марта 2018 | 08:08

Добрый Путин не позволяет себе злоупотреблять добротой.

garykiriakos 25 марта 2018 | 08:09

В переводе с “пургометного” - “Держитесь, соседи, я еще не наворовался！”

greeg1 25 марта 2018 | 08:10

Всё верно. Добротой либо пользуются либо злоупотребляют. Но вот вопрос: а есть ли в наличии доброта у самого путина? Ведь нельзя же бесконечно пользоваться тем, чего у тебя отродясь не было.

vaka257 25 марта 2018 | 08:12

По доброму так отобрал Крым ,наплевав на международные договорённости.Бомбит по-доброму мирное население в Сириии.Снабжает л/с и вооружением сепаратистов в лугандонии,мельдоний жрёт без меры,кокаин возит полутоннами...И вот за всю эту доброту имеет санкции...Но главное, эти речи ватникам нравяться - ведь РФ такая миролюбивая...

velbkeirf1 25 марта 2018 | 08:35

vaka257: теть ну честное слово словесный понос шо вы принимаете на ночь?

odobryam_s 25 марта 2018 | 08:42

vaka257: А потом всем телевизором удивляемся, почему во всем цивилизованном мире от России шарахаются, как от чумы....

ostapbey 25 марта 2018 | 08:15

Путин не позволит злоупотребление добротой носителя власти в России.
Как носит народ по доброте прихлебателей на свой спине,так пусть и носит.
Без злоупотребления.
А то ишь чего удумают еще!!
Даже!!

drtomsky 25 марта 2018 | 08:15

Алкаш в коммунальной квартире.

vaka257 25 марта 2018 | 08:18

drtomsky: Скорее вооружённый хулиган с бандитскими наклонностями...

prosto_tac 25 марта 2018 | 08:18

злобный карлик пугает свое добротой.

andrey100067 25 марта 2018 | 08:21

Да куда уж дальше-то развивать!... Вроде уже со всеми развили

antimrakobes 25 марта 2018 | 08:22

Опять пурга. Путена из всех цивилизованных стран гонят ссаными тряпками.

vilingrad 25 марта 2018 | 08:23

Вовка-голубь мира. Злобная птичка...

andre_klimov 25 марта 2018 | 08:29

vilingrad:
"И если так пойдёт и дальше
- весь мир засрёт голубка мира"
(С)И.Губерман

stoik33 25 марта 2018 | 08:26

Какая мерзость.

sasass 25 марта 2018 | 08:27

Странное заявление - агрессивность с добротой никак вяжется ....

dyme179 25 марта 2018 | 08:27

Значит, еще травить будут...

putin_itogy 25 марта 2018 | 08:33

А-ха-х...

shimon 25 марта 2018 | 08:41

Совсем солнцеликий сошел с ума . Таких друзей m как русскиеm иметь m враги не нужны .

forward 25 марта 2018 | 08:48

Не позволитЬ!
Наш мелкий крупный провокатор... С мелким самолюбием и мелкими понтами.

klegg 25 марта 2018 | 08:52

Тут 2 вырианта, либо навк пургу несет, либо птн сдает донбасс

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