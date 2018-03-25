Из США могут выслать десятки российских дипломатов

Дональд Трамп готов поддержать Великобританию в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, американский лидер согласился с рекомендацией своих советников, но прежде хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги. Окончательное решение может быть объявлено в ближайший понедельник.