Из США могут выслать десятки российских дипломатов
Дональд Трамп готов поддержать Великобританию в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, американский лидер согласился с рекомендацией своих советников, но прежде хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги. Окончательное решение может быть объявлено в ближайший понедельник.
Комментарии17
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evgeniy6312 25 марта 2018 | 08:07
История случившаяся с Березовским повторилась со Скрипалём один в один. И Березовский и Скрипаль ранее сотрудничали с британскими спецслужбами. У Березовского появились планы попросить прощения у президента России и вернуться на Родину, но, видимо, это не понравилось британским спецслужбам. Березовского ликвидировали. Тоже самое случилось и со Скрипалём. По информации одноклассника Скрипаля, который с ним общался по телефону, а также и с его дочерью, Скрипаль очень переживал от разрыва с Родиной, хотел попросить прощения и вернуться в Россию. Что из этого получилось все знают.
Дай Бог, чтобы Скрипаль выжил и рассказал всю правду, если, конечно, британские спецслужбы ему это позволят.
alekstin_usm 25 марта 2018 | 08:13
//evgeniy6312: если, конечно, британские спецслужбы ему это позволят.//
Не позволят.
astet 25 марта 2018 | 08:24
alekstin_usm: Трамп, предатель,
не оценил того,
что Госдума стоя приветствовала
его избрание президентом?
andre_klimov 25 марта 2018 | 08:32
astet:
Да ладно - Трамп... Тут вся страна не оценила, что Ду(м/р)а единотушно оторвала задницы от кресел - а это тектонических масштабов событие...
haldey 25 марта 2018 | 08:32
astet: Очень хорошо! Они наших, мы ихних, сколько там останется? Хрен любителям американской недвижимости, а не виза... Все правильно, я тоже за возврат капиталов с капиталистами))) Отток остановили, пора возвращать вывезенное)))
natogrek 25 марта 2018 | 08:38
evgeniy6312: Вы наверное очень важный человек, если видели эти письма своими глазами
alexx2101 25 марта 2018 | 08:44
evgeniy6312: Тема о дипломатах, которых могут выслать, Скрипаль при чем? Замкнуло?
vaka257 25 марта 2018 | 08:15
Надо просто дождаться понедельника... Чего без толку версии строить...
seryj_wolk 25 марта 2018 | 08:54
vaka257: Здание МИДа придется перестраивать. На всех высланных кабинетов не хватит.☺
piter_ug 25 марта 2018 | 08:16
Портянки, завтра работа на свежем воздухе - изображаете в аэропорту радость освобождения из плена Пиндосии лыцарей плаща, кинжала, полония и новичка.
shlevet 25 марта 2018 | 08:29
piter_ug: Я засёк одну примету.
Чем тупее неравнодушный, тем чаще он пишет слово - "портянки"
=)):-)
velbkeirf1 25 марта 2018 | 08:17
в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери\\\\\\\\\
Окуеть можно, тысячи людей умирают от голода и болезней войн, никто этого не замечает а "отравление" старой мрази нарушившей присягу возвели в ранг вселенской катастрофы
svoi216 25 марта 2018 | 08:20
Вот что значит атлантическая солидарность. За четыре года не удалось её пошатнуть не удастся и в последующие 6 лет. Буде ждать обещанного Путиным рывка.
ura_123 25 марта 2018 | 08:47
svoi216: Дык вроде как рванули? Правда в противоположную от Португалии сторону...
stoik33 25 марта 2018 | 08:21
Улетают в родные края...
zagoskinmn 25 марта 2018 | 08:38
Судя по паронаидальному количеству охраны и засекреченному режиму, человек, считающий себя президентом РФ, боится того, чем сам промышляет. А промышляет он убийствами политических оппонентов и просто неудобных ему людей.
drtomsky 25 марта 2018 | 08:39
Повезло бойцам невидимого фронта - на родину вернутся. Березки обнимут.