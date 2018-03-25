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08:01, 25 марта 2018

Из США могут выслать десятки российских дипломатов

Дональд Трамп готов поддержать Великобританию в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, американский лидер согласился с рекомендацией своих советников, но прежде хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги. Окончательное решение может быть объявлено в ближайший понедельник.

Комментарии

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evgeniy6312 25 марта 2018 | 08:07

История случившаяся с Березовским повторилась со Скрипалём один в один. И Березовский и Скрипаль ранее сотрудничали с британскими спецслужбами. У Березовского появились планы попросить прощения у президента России и вернуться на Родину, но, видимо, это не понравилось британским спецслужбам. Березовского ликвидировали. Тоже самое случилось и со Скрипалём. По информации одноклассника Скрипаля, который с ним общался по телефону, а также и с его дочерью, Скрипаль очень переживал от разрыва с Родиной, хотел попросить прощения и вернуться в Россию. Что из этого получилось все знают.
Дай Бог, чтобы Скрипаль выжил и рассказал всю правду, если, конечно, британские спецслужбы ему это позволят.

alekstin_usm 25 марта 2018 | 08:13

//evgeniy6312: если, конечно, британские спецслужбы ему это позволят.//
Не позволят.

astet 25 марта 2018 | 08:24

alekstin_usm: Трамп, предатель,
не оценил того,
что Госдума стоя приветствовала
его избрание президентом?

andre_klimov 25 марта 2018 | 08:32

astet:
Да ладно - Трамп... Тут вся страна не оценила, что Ду(м/р)а единотушно оторвала задницы от кресел - а это тектонических масштабов событие...

haldey 25 марта 2018 | 08:32

astet: Очень хорошо! Они наших, мы ихних, сколько там останется? Хрен любителям американской недвижимости, а не виза... Все правильно, я тоже за возврат капиталов с капиталистами))) Отток остановили, пора возвращать вывезенное)))

natogrek 25 марта 2018 | 08:38

evgeniy6312: Вы наверное очень важный человек, если видели эти письма своими глазами

alexx2101 25 марта 2018 | 08:44

evgeniy6312: Тема о дипломатах, которых могут выслать, Скрипаль при чем? Замкнуло?

vaka257 25 марта 2018 | 08:15

Надо просто дождаться понедельника... Чего без толку версии строить...

seryj_wolk 25 марта 2018 | 08:54

vaka257: Здание МИДа придется перестраивать. На всех высланных кабинетов не хватит.☺

piter_ug 25 марта 2018 | 08:16

Портянки, завтра работа на свежем воздухе - изображаете в аэропорту радость освобождения из плена Пиндосии лыцарей плаща, кинжала, полония и новичка.

shlevet 25 марта 2018 | 08:29

piter_ug: Я засёк одну примету.
Чем тупее неравнодушный, тем чаще он пишет слово - "портянки"
=)):-)

velbkeirf1 25 марта 2018 | 08:17

в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери\\\\\\\\\
Окуеть можно, тысячи людей умирают от голода и болезней войн, никто этого не замечает а "отравление" старой мрази нарушившей присягу возвели в ранг вселенской катастрофы

svoi216 25 марта 2018 | 08:20

Вот что значит атлантическая солидарность. За четыре года не удалось её пошатнуть не удастся и в последующие 6 лет. Буде ждать обещанного Путиным рывка.

ura_123 25 марта 2018 | 08:47

svoi216: Дык вроде как рванули? Правда в противоположную от Португалии сторону...

stoik33 25 марта 2018 | 08:21

Улетают в родные края...

zagoskinmn 25 марта 2018 | 08:38

Судя по паронаидальному количеству охраны и засекреченному режиму, человек, считающий себя президентом РФ, боится того, чем сам промышляет. А промышляет он убийствами политических оппонентов и просто неудобных ему людей.

drtomsky 25 марта 2018 | 08:39

Повезло бойцам невидимого фронта - на родину вернутся. Березки обнимут.

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