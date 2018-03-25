Экс-посол Британии в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между странами вскоре «размоется»

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между Москвой и Западом «размоется» через несколько месяцев, так как обеим сторонам необходимы функционирующие отношения. Такое мнение он высказал в интервью газете «Индепендент». Как отмечает издание, хотя бывший посол поддерживает действия британского

правительства, он считает, что язык, который используют представители властей страны, в том числе министр обороны Гэвин Уильямсон и министр иностранных дел Борис Джонсон, является «без надобности злобным».