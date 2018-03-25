Экс-посол Британии в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между странами вскоре «размоется»
Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая враждебность между Москвой и Западом «размоется» через несколько месяцев, так как обеим сторонам необходимы функционирующие отношения. Такое мнение он высказал в интервью газете «Индепендент». Как отмечает издание, хотя бывший посол поддерживает действия британского
правительства, он считает, что язык, который используют представители властей страны, в том числе министр обороны Гэвин Уильямсон и министр иностранных дел Борис Джонсон, является «без надобности злобным».
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
naivnyk 25 марта 2018 | 07:52
Наивный вопрос. Отбросив деньги, недвижимость родственников олигархов и чиновников, что Россия получает от Британии? Мы что то там закупаем?
vikwlad 25 марта 2018 | 07:55
После выноса тела вошдя из Кремля вперёд ногами, отношения, конечно, нормализуются.
zularin12 25 марта 2018 | 08:03
Западные шестёрки во главе с США беспомощно по-детски мечутся, суетятся в отчаянии, делают глупые поступки, но бессильны что-либо сделать с набирающей силу Россией. И за этим забавно наблюдать. :))))
semia 25 марта 2018 | 08:03
Санкции тоже вскоре должны были отменить,а только усиливают и усиливают.Да и козырь наш оказался еще тот Трамп
haldey 25 марта 2018 | 08:05
vikwlad: Пока эти Бриты не извинятся с официальным признанием всей пурги, которую гнали, хрен им, а ненормализация! Мы станем их кошмаром в международных отношениях, Борис будет персоной нон грата в подавляющем большинстве стран мира! Да и в самой Британии будет клоуном для большинства населения! Только так и будет!
ostapbey 25 марта 2018 | 08:21
halde. партитуру твоего пения напел Абрамович?
А ноты вставил Керимов?
Акапелло даже?
vikwlad 25 марта 2018 | 08:32
haldey: "Пока эти Бриты не извинятся..."
Ну, да. Ещё и украинцы должны извиниться, и грузины, и, оставшееся в живых, мирное население Сирии после бомбёжек российскими самолётами.
haldey 25 марта 2018 | 08:38
vikwlad: А Вы считаете, что Украине не за что извиняться? Они у Донбасса буду прощение вымаливать на коленях... Всю их власть будут судить всенародно! И отдельных тягнибоков, с парасюками... Сейчас Россия сильна, и воздаяние будет всем, кто посягался на русский народ! Это при Ельцине мы терпели унижения, сейчас уже будем наказывать! Прибалтика уже рыдает... Траву сцуки будут жрать, прощение вымаливать... А мы посмотрим...
cilovit 25 марта 2018 | 08:45
vikwlad: Нет пусть в кремль прийдут такие как Собчак или Яшин.Которые будут как собачки покорно смотреть на хозяев из за бугра.ТОгда точно нормализуются.
mystifying 25 марта 2018 | 07:52
Да, леди и сэры,
мнение БЫВШЕГОпосла транслируется, как решающее и определяющее отношения Объединённого Королевства с Расеей.
sergeev67 25 марта 2018 | 07:56
Безусловно, скандал через несколько месяцев уляжется.
Но тогда снова траванут какого-нибудь бывшего соотечественника.
И так и будем по кругу ходить. Бесконечно.
ostapbey 25 марта 2018 | 08:24
sergeev67: не... Через два месяца не выйдет..Камеры нужно приготовить и присяжных заседателей лля суда подобрать.
А там и тронется лед, господа присяжные заседатели.
После суда.
Даже.
greeg1 25 марта 2018 | 08:02
Господин Энтони Брентон глубоко ошибается. Потому что быть английской королевой и русским царём две большие разницы.
cockeyed 25 марта 2018 | 08:04
Мне насрать на отношения с мелкобриташками - они мне на йух не нужны! Давно пора все связи с этой карликовой пидерастической страной разорвать!
greeg1 25 марта 2018 | 08:05
cockeyed: Что и требовалось доказать.
max3446 25 марта 2018 | 08:33
Эта история вроде бы очень давняя. Но сейчас — после отравления боевым газом завербованного британской разведкой Сергея Скрипаля — о ней вспоминают все. Речь идет об отравлении в Англии полонием экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Отец отравленного экс-сотрудника ФБС Вальтер Литвиненко поначалу активно выступал в западной прессе, обвиняя во всем Россию. А позже вообще эмигрировал со всей семьей в Европу.
Однако, в 2012 после смерти супруги он резко поменял свою точку зрения. Тогда его обнаружили нищим и буквально замерзающим в итальянский провинции.
«Я хочу домой в Россию! — плакал несчастный старик. — Простите меня за все, Владимир Владимирович», — эти слова Литвиненко-старшего в 2012 показали все федеральные телеканалы (интервью с ним было опубликовано и в «КП»). Затем Вальтер Литвиненко опять пропал из поля зрения общественности.
А теперь — сразу после недавней атаки на агента британских спецслужб в Солсбери — снова возник. И не просто, а фактически под ручку с «убийцей» своего сына — Андреем Луговым (они вели себя как старые друзья на ток-шоу «Пусть говорят»).
Именно Лугового — тоже бывшего сотрудника ФСБ — Лондон обвинял в отравлении Литвиненко полонием по приказу Кремля.
Сейчас Литвиненко-старший заявляет, что его сына на самом деле отравил тот, кто и помог ему перебраться в Англию, очень близкий человек к Березовскому — Александр Гольдфарб.
saboteur 25 марта 2018 | 08:53
Стокгольмский синдром :) Надо ещё парочку терактов Путину им устроить, и любовь будет до гроба :)