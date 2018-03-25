В Континентальной Хоккейной Лиге сегодня может определиться последний полуфиналист
За последнюю путевку в полуфинал турнира бьются Трактор и Салават Юлаев. Пока уфимцы впреди в серии со счетом 3-2. Но сегодняшняя 6-я игра пройдет в Челябинске. Где трибуны арены имени Валерия Белоусова наверняка будут забиты под завязку. Напомню, что победитель этой пары сыграет в финале восточной конференции против казанского Ак Барса.
Ну а на Западе финалисты уже определились. В субботу хоккеисты ЦСКА сумели одолеть в Хельсинки местный Йокерит со счетом 4-3 и выиграли серию 4-2. В финале конференции армейцы встретятся с питерскими одноклубниками. В третий раз за последние четыре года.
Напомню, что хоккеисты СКА ранее остановили в полуфинале ярославский Локомотив.
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