В Континентальной Хоккейной Лиге сегодня может определиться последний полуфиналист

За последнюю путевку в полуфинал турнира бьются Трактор и Салават Юлаев. Пока уфимцы впреди в серии со счетом 3-2. Но сегодняшняя 6-я игра пройдет в Челябинске. Где трибуны арены имени Валерия Белоусова наверняка будут забиты под завязку. Напомню, что победитель этой пары сыграет в финале восточной конференции против казанского Ак Барса.

Ну а на Западе финалисты уже определились. В субботу хоккеисты ЦСКА сумели одолеть в Хельсинки местный Йокерит со счетом 4-3 и выиграли серию 4-2. В финале конференции армейцы встретятся с питерскими одноклубниками. В третий раз за последние четыре года.

Напомню, что хоккеисты СКА ранее остановили в полуфинале ярославский Локомотив.