Пол Маккартни присоединился к «Маршу за нашу жизнь» в Нью-Йорке

Его участники требуют ужесточить контроль над оборотом оружия.

Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн.

Бывший «битл», одетый в черную футболку с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие», сказал, что один из его лучших друзей был убит «в результате вооруженного насилия тут неподалеку», поэтому это для него важно. Напомню, солист ливерпульской четверки Джон Леннон был застрелен фанатиком в Нью-Йорке в декабре 1980 года. Накануне сотни тысяч американцев вышли на улицы американских городов с требованием к Конгрессу

ужесточить контроль над оборотом оружия. Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. Самый грандиозный марш прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 тысяч человек.

Поводом для массовых протестов стала бойня в школе города Паркленд (штат Флорида). 14 февраля бывший учащийся этого заведения 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.