Навруз, или так называемый «персидский Новый год», сегодня отметят в Москве
Национальный праздник тюркских народов проходит в столице уже более десяти лет.
Центральной площадкой общегородского праздника Навруз станет семьдесят пятый павильон ВДНХ. Весь день там будут работать традиционные дворики, торгующие изделиями народных промыслов и восточными блюдами. При этом главному угощению отведено особое место. Фестиваль «Культ плова» пройдет под открытым небом, а всего повара пообещали приготовить около тонны риса. Помимо хлеба гостей ждут и зрелища: концерт, дефиле национальных костюмов и показательные выступления борцов.
Праздник весны имеет статус государственного в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции и других странах. Точная дата празднования в этих несколько разнится, хотя в большинстве случаев его отмечают 21 марта или накануне вечером.
В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества.
Комментарии2
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ostapbey 25 марта 2018 | 07:08
У тюркских народов есть и навруз и намаз.
А вот у русского народа есть боярышник и мат.
Даже.
vaka257 25 марта 2018 | 07:17
Он умер...
В Испании, в Барселоне, от постоянного пьянства умер винодел Антонио Гарсиа.
Он каждый день выпивал по 1,5 литра вина собственного изготовления.
И вот - порок наказан.
Антонио Гарсиа в итоге умер.
Ему было 107 лет...