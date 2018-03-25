Навруз, или так называемый «персидский Новый год», сегодня отметят в Москве

Национальный праздник тюркских народов проходит в столице уже более десяти лет.

Центральной площадкой общегородского праздника Навруз станет семьдесят пятый павильон ВДНХ. Весь день там будут работать традиционные дворики, торгующие изделиями народных промыслов и восточными блюдами. При этом главному угощению отведено особое место. Фестиваль «Культ плова» пройдет под открытым небом, а всего повара пообещали приготовить около тонны риса. Помимо хлеба гостей ждут и зрелища: концерт, дефиле национальных костюмов и показательные выступления борцов.

Праздник весны имеет статус государственного в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции и других странах. Точная дата празднования в этих несколько разнится, хотя в большинстве случаев его отмечают 21 марта или накануне вечером.

В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества.