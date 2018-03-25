Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили достойно учебников спецслужб
По словам президента Украины, «в течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции». По его мнению, экс-губернатор Одесской области и внефракционный депутат Рады готовили госпереворот в интересах России.
Предположения о том, что Савченко стала агентом Кремля в российской тюрьме, лишены оснований и полностью абсурдны. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В минувшую пятницу суд Киева арестовал Савченко на два месяца по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти, в том числе и Петра Порошенко.
Саакашвили был в феврале выслан в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года.
Комментарии6
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evgeniy6312 25 марта 2018 | 07:09
Интересно, найдутся ли такие чудаки, которые поверят в Петины бредни...
Нацики не в счёт.
sandro_007 25 марта 2018 | 07:10
evgeniy6312:
И чудаки, еще такие есть,
Вдыхают полной грудью эту смесь..
ostapbey 25 марта 2018 | 07:11
evgeniy6312: действительно, как среднестатистическому россияну поверить, что на улице, при женщинах, в присутствии детей МАТЕРИТЬСЯ НАЛЬЗЯ!!ТАБУ!!;
ostapbey 25 марта 2018 | 07:14
А русские университеты она провела нарусской зоне.
С выпускным экзаменом!!
Так что владеет могучим, не хуже русской Ирады Зейналловой..
Послать может туда же кого хошь. Любого мальчика.
И девочку даже
vaka257 25 марта 2018 | 07:11
Порошенко может считать что угодно...Главное слово за судом,если до него дойдёт дело...
tttyyy 25 марта 2018 | 07:12
Порошенко хотя бы на день может просохнуть от горилки вкупе с Луценко.