Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили достойно учебников спецслужб

По словам президента Украины, «в течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции». По его мнению, экс-губернатор Одесской области и внефракционный депутат Рады готовили госпереворот в интересах России.

Предположения о том, что Савченко стала агентом Кремля в российской тюрьме, лишены оснований и полностью абсурдны. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В минувшую пятницу суд Киева арестовал Савченко на два месяца по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти, в том числе и Петра Порошенко.

Саакашвили был в феврале выслан в Польшу. Ему запрещен въезд на Украину до 2021 года.