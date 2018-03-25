Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста
Подобные меры ни на что не влияют, и работа в штабах будет вестись по-прежнему. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Леонид Волков.
Леонида Волкова арестовали месяц назад по обвинению в подготовке несогласованного митинга 28 января.
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evgeniy6312 25 марта 2018 | 07:13
Мировая сенсация: один политический импотент, глава штаба другого политического импотента, вышел на свободу.