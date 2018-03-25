Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста

Подобные меры ни на что не влияют, и работа в штабах будет вестись по-прежнему. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Леонид Волков.

Леонида Волкова арестовали месяц назад по обвинению в подготовке несогласованного митинга 28 января.