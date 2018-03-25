Рамзан Кадыров показал в прямом эфире встречу с подозреваемым в причастности к заказным убийствам
Видео появилось на странице главы Чечни во «ВКонтакте». Речь идет о бывшем советнике чеченского лидера Шаа Турлаеве, который числится в федеральном и международном розыске. Его подозревают, в том числе, в причастности к убийствам в 2008 году депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова в 2010-м. Кроме того, Турлаева называют организатором покушения на убийство политика Исы Ямадаева. «Лучшие из лучших», — произносит Кадыров за кадром, показывая своих знакомых.
На видеозаписи также присутствует бывший бригадный генерал Магомед Хамбиев, служивший под руководством президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Турлаев, как отмечают журналисты, работал у Масхадова начальником охраны
Комментарии5
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j_partizan 25 марта 2018 | 07:12
Браво Кадыров, настоящий путинец.
beobachter 25 марта 2018 | 07:16
Рамзан продемонстрировал свой болт, возложенный на российскую федерацию со всеми ее законами и органами власти...
ura_123 25 марта 2018 | 07:22
beobachter: На могучие плечи Путина с шапкой Мономаха на лысине)))
vlabumur 25 марта 2018 | 07:18
А и где презумпция невиновности?А может это ментовская подстава.?
«Человек невиновен, пока не доказано обратное».
ura_123 25 марта 2018 | 07:20
Так а с кем ещё должен встречается этот,с нобелевскими лауреатами по физике или математике?
Чё-та опять навеяло..."Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве."