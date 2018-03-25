Рамзан Кадыров показал в прямом эфире встречу с подозреваемым в причастности к заказным убийствам

Видео появилось на странице главы Чечни во «ВКонтакте». Речь идет о бывшем советнике чеченского лидера Шаа Турлаеве, который числится в федеральном и международном розыске. Его подозревают, в том числе, в причастности к убийствам в 2008 году депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова в 2010-м. Кроме того, Турлаева называют организатором покушения на убийство политика Исы Ямадаева. «Лучшие из лучших», — произносит Кадыров за кадром, показывая своих знакомых.

На видеозаписи также присутствует бывший бригадный генерал Магомед Хамбиев, служивший под руководством президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Турлаев, как отмечают журналисты, работал у Масхадова начальником охраны