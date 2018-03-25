Россияне неудачно выступили в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Лучший из нашей сборной Максим Цветков пришел к финишу только 9-м. В интервью каналу «МатчТВ» он сказал, что расстроен.

Победил на гонке в Тюмени француз Мартен Фуркад. На 2-м месте норвежец Йоханнес Бё. На 3-м — итальянец Лукас Хоффер.